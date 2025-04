'Feyenoorder-aanvaller geniet interesse van topclubs uit Engeland en Frankrijk'

Feyenoord kent een seizoen met pieken en dalen. Dat geldt niet voor enkele spelers, die zich aan de malaise onttrekken en zich lieten zien tijdens de Champions League-duels. Dat levert nu interesse op.

Volgens L'Equipe is AS Monaco alvast aan het zoeken naar een opvolger voor Maghnes Akliouche, die in de belangstelling staat van onder meer Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain. In die zoektocht is de Franse topclub uitgekomen in Rotterdam, want Anis Hadj Moussa zou op het lijstje staan.

In de winter kon de Algerijnse aanvaller ook al naar Frankrijk verkassen. Toen wilde OSC Lille de pingelaar graag overnemen, maar tot een deal kwam het uiteindelijk niet.

Robin van Persie zet miljoenenaankoop van Feyenoord op zijspoor: 'Hij traint met de jeugd' Jeyland Mitchell lijkt voorlopig geen serieuze rol te spelen in het eerste elftal van Feyenoord. De twintigjarige verdediger uit Costa Rica is teruggezet naar de jeugdafdeling, ondanks blessures bij concurrenten en een prijskaartje van 2,5 miljoen euro.

Premier League

Naast AS Monaco, dat momenteel tweede staat in Lique 1, zou ook Premier League-revelatie Nottingham Forest hopen op de handtekening van Hadj Moussa. Forest bezet de vierde plek in de Engelse competitie en die geeft recht op Champions League-voetbal volgend seizoen. In Hadj Moussa wordt daarvoor de ideale versterking gezien.

Hadj Moussa werd vorig seizoen door Vitesse gehuurd van het Belgische Patro Eisden. Ondanks de degradatie viel de rechtsbuiten op in Arnhem en Feyenoord besloot hem over te nemen. Dit seizoen speelde Hadj Moussa 38 duels voor de Rotterdammers. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij één assist.

Italië trekt kwaliteiten Santiago Giménez in twijfel: 'Kan hij het alleen in Nederland?' Het gaat niet van een leien dakje voor Santiago Giménez bij AC Milan. De spits kwam deze winter over van Feyenoord en begon goed aan zijn periode in Italië, maar inmiddels staat hij al een tijdje droog. Het levert de Mexicaan de nodige kritiek op.

Tweede plek

Feyenoord hoopt dit seizoen nog tweede te worden in de Eredivisie. De achterstand op PSV bedraagt vijf punten met nog vijf duels te gaan. De twee topclubs staan in speelronde 32 nog tegenover elkaar en PSV moet ook nog op bezoek bij FC Twente.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.