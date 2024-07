Ronald Koeman krijgt perszaal plat met grapje aan Valentijn Driessen: 'Die begrijp je ook niet?'

Bondscoach Ronald Koeman en Denzel Dumfries schoven vrijdagavond in Berlijn aan voor de persconferentie van Oranje tegen Turkije. Op dat moment scoorde Duitsland de 1-1 in hun kwartfinale tegen Spanje, nadat de Spaanse bondscoach alle goede aanvallers had gewisseld. Journalist Valentijn Driessen benoemde dat en daar ontstond een mooie woordenwisseling uit.

"Ronald, ik heb net jouw collega uit Spanje gezien, die haalt gewoon zijn beste aanvallers eruit. Die incasseert daarna de 1-1. Kan jij beloven dat jij dat niet doet?", vroeg Driessen zich af. "Ik weet niet wie die geweldige aanvallers zijn", reageerde Koeman. "Ik heb de tweede helft niet gezien." Die goede aanvallers waren Lamine Yamal en Nico Williams, die constant voor dreiging zorgden.

Grapje Koeman

"Lamine Yamal kan wel aardig voetballen, ja", bevestigde Koeman. "En Nico Williams is ook niet verkeerd", lachte hij. Driessen vond het niet kunnen wat Luis de la Fuente deed, door verdedigend te wisselen en zo proberen de 1-0 over de streep te trekken. "Oh, dus die bondscoach begrijp je ook niet?", grapte Koeman, die daarmee de perszaal aan het lachen kreeg. Hij doelde uiteraard op het feit dat Driessen het regelmatig oneens is met de keuzes van hem. De journalist gaf het toe: "Ook niet inderdaad."

Weinig spraakzame Koeman

Dat was overigens een van de weinige momenten dat Koeman het achterste van zijn tong liet zien. De bondscoach liet behoorlijk weinig los, vooral over de opstelling. "We hebben meerdere mogelijkheden, dat is prettig voor mij. Wedstrijd kan vragen om iets anders. Hoe dat eruit ziet, zal je morgen zien."

Morgen, zaterdag dus, speelt het Nederlands elftal om 21.00 uur tegen Duitsland in het Olympiastadion. De inzet: een plek in de halve finale van het EK. Voor de winnaar wacht een duel met Engeland of Zwitserland.

