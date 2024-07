Ronald Koeman heeft plan om Turkse supporters de mond te snoeren tijdens kwartfinale op het EK

Ronald Koeman vreest dat de kwartfinale tegen Turkije een 'heel moeilijk potje' wordt. De bondscoach van het Nederlands elftal weet dat met name de Turkse fans een enorm kabaal kunnen maken en heeft wat tips voor zijn eigen ploeg.

Op de persconferentie gaat Koeman in op de rol die alle Turkse fans zaterdagavond kunnen spelen. In Berlijn is een enorme Turkse gemeenschap en daardoor zullen de Oranje-fans in de minderheid zijn. Bij eerdere wedstrijden van Turkije viel het enorme geluid vanaf de tribunes op. Dat weet Koeman ook. "Ik denk dat veel spelers van ons, en ikzelf ook, veel ervaringen hebben met het spelen tegen Turkse clubs of in Turkije. "

De bondscoach weet nog goed hoe hij er mee omging in de Turkse heksenketels. "Dan zeiden we maar: 'je moet zorgen dat je de bal houdt, dan worden ze vanzelf stil.'"

'Enthousiast Turkije'

Na de uitstekende overwinning op Roemenië is het vertrouwen groot bij Oranje. Koeman wijst er wel op dat Turkije echt andere koek is. Al zijn er ook vergelijkingen te trekken. "Net als Roemenië hebben ze een groot hart in hoe ze wedstrijden aanvliegen en spelen. Wij kijken altijd naar onszelf en waar we goed in zijn. Dat hebben we tegen Roemenië ook laten zien."

Koeman hoopt dat zijn ploeg ook weer ruimtes krijgt, net als tegen Roemenië. "Omdat zij enthousiast zijn, weten we ook dat we ruimtes krijgen. Dat moet je goed uitspelen en je moet de ruimtes benutten." Hopelijk is Oranje ook een stuk secuurder in de afwerking, want tegen Roemenië had de score veel hoger kunnen uitvallen. "Dat was een puntje van kritiek, omdat zo'n wedstrijd wel eerder beslist moet zijn."

Corners Nederlands elftal

De corners bleken een hekelpunt te zijn tegen Roemenië. Er werden er een boel genomen, zeker al tien in de eerste helft, maar er kwam weinig gevaar uit. Een bal in het zijnet en een bal tegen de paal, dat was het. Koeman vond ook dat dat beter moest. "Ja, normaliter als je dertien corners in een wedstrijd hebt, dan moet er nog één in. Dat klopt. Daar hebben we het over gehad. Bij momenten probeer je weer wat anders bij de corners om de tegenstander te verrassen. We hebben genoeg goede koppers, dus bij momenten kan het inderdaad beter."

