Ronald de Boer adviseert bondscoach Ronald Koeman: 'Eerder Brobbey of Zirkzee dan Wout Weghorst'

Ronald de Boer zag Nederland in het Volksparkstadion met pijn en moeite Polen verslaan. Desondanks heeft de 67-voudig international genoten van het spel van Oranje op het EK. Wout Weghorst maakte wederom een knap doelpunt. Toch zou De Boer nog altijd eerder kiezen voor andere spelers in de spits.

Weghorst was na afloop van de wedstrijd tegen Polen de grote man van Nederland, maar verdient nog geen basisplaats. Althans dat vindt De Boer. "We moeten daar niet in doorslaan. Ik zou nog altijd eerder met Brian Brobbey of Joshua Zirkzee starten, want zij hebben gewoon meer kwaliteiten om tegenstanders pijn te doen. En dat is helemaal niet erg, want Weghorst is zeer bruikbaar voor Oranje", zei De Boer tegen Sportnieuws.nl

Hoewel Weghorst in de ogen van De Boer geen basisplaats hoort te krijgen, heeft hij er wel van genoten. "Je ziet wel weer dat hij echt een neusje voor de goal heeft, hè. Ik zou hem alleen als pinchhitter eerder brengen dan Brobbey en Zirkzee, want daarin is hij echt geweldig. En dan dat enthousiasme na de goal, ik heb ervan genoten."

Simons op de bank

De Boer is wel van mening dat Ronald Koeman tegen Frankrijk Xavi Simons op de bank moet zetten. "Hij is een geweldige speler en een groot talent. We gaan nog veel van hem genieten, maar niet zoals we 'm nu gebruiken. Dat is gewoon niet zijn plek en dat heb je tegen Frankrijk wel nodig", vervolgde De Boer.

Donyell Malen komt erin voor Xavi Simons / Getty Images

Volgens De Boer is dit hét moment om Simons te vervangen voor Jeremie Frimpong of Donyell Malen. "Tegen Frankrijk kun je de absolute snelheid van Malen en Frimpong heel goed gebruiken. Simons moet op links of achter de spitsen, maar daar zijn Reijnders en Gakpo gewoon beter. Hij moet een pas op de plaats maken."

Kansen Oranje tegen Frankrijk

De Boer geeft Nederland vrijdag zeker kans op een zege. "Als Oostenrijk het Frankrijk al lastig kan maken, dan kan Oranje al helemaal winnen. Wij zijn écht niet minder dan Oostenrijk en maken dus zeker een goede kans. En ik denk dat Frankrijk ook wel bewust is van de sterke punten van Nederland", vervolgde de voormalig EK-winnaar.

Gemis van Mbappé

Een groot voordeel is dat Kylian Mbappé naar alle waarschijnlijk niet speelt tegen Nederland. "Hij is écht een van de allerbesten ter wereld, dus dat is natuurlijk een dikke aderlating. Ondanks dat hij een paar grote kansen mistte, blijft hij levensgevaarlijk. Dus dat hij waarschijnlijk niet meespeelt, is wel lekker voor Nederland", sloot De Boer af.

