Paniek op fanplein in Berlijn na verdacht pakketje, politie waarschuwt voetbalfans na onderzoek

In Berlijn is vrijdagavond even paniek uitgebroken bij een fanplein rondom het EK voetbal. In het hart van de Duitse hoofdstad moest het plein, waar voetbalfans samenkomen om het EK voetbal te kijken, ontruimd worden.

Reden voor de sluiting van het fanplein aan de Reichstag was een 'verdacht pakketje'. De politie in Duitsland vond een onbeheerde rugzak en wilde geen risico nemen. Besloten werd om het plein te sluiten en te ontruimen om veilig onderzoek te kunnen doen.

'Loos alarm'

Volgens Bild kwam de politie om 18.30 uur met een verlossend woord: 'Er was geen gevaarlijke situatie, het was loos alarm'. Wel is er een man opgepakt. Na de situatie is het plein weer vrijgegeven en kunnen fans samen naar de openingswedstrijd van het EK kijken tussen Duitsland en Schotland.

München

De politie hoopt dat fans alert zijn en zelf ook geen tassen onbeheerd achterlaten. De Duitse politie heeft daarvoor extra gewaarschuwd na de korte panieksituatie in Berlijn. In speelstad München is er voorlopig niks aan de hand en zijn er vooral veel dronken Duitsers en Schotten aan het genieten. Volg hier live het duel Duitsland - Schotland.

Dreiging

De politie is in heel Duitsland in opperste staat van alertheid. Dit vanwege diverse dreigingen voor aanslagen. Ook de oorlogssituaties in Rusland en Palestina en de daaruit voortvloeiende emoties nopen om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Er is strenge controle op allerlei zaken en de politie is met veel mankracht in de speelsteden aanwezig.