Rol Donyell Malen nog onzeker bij Oranje in aanloop naar duel met Duitsland: 'Ik wil het mijzelf bewijzen'

Tegen Polen moest Donyell Malen het nog doen met een invalbeurt, maar tegen Frankrijk kan dat zomaar eens anders zijn. Ronald Koeman heeft al vaker aangegeven niet bang te zijn om te wisselen in de basiself gedurende het toernooi. Tot nu toe valt Malen telkens prima in, maar zekerheid heeft hij nog niet. "Ik wil mijzelf overtuigen dat ik op dit niveau kan spelen."

Donyell Malen heeft momenteel nog een rol als supersub. In de laatste twee oefencampagnes scoorde hij twee keer als invaller. Tegen Schotland in maart en in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland vlak voor het EK. Telkens had hij niet meer dan een kwartier nodig. Hij is klinish in de zestien, maar toch blijft hij starten op de bank.

'Mijzelf bewijzen'

Donyell Malen grapt bij Oranje over nieuwe regels op het EK: 'Denzel Dumfries zal het erg moeilijk vinden' De nieuwe regels op het EK voetbal houden ook de spelers van het Nederlands elftal bezig. Zo mag sinds dit EK alleen de aanvoerder met de scheidsrechter praten bij belangrijke beslissingen. Volgens Donyell Malen is er bij Oranje één speler die daar veel moeite mee heeft.

Malen zelf blijft er rustig onder. Hij geeft toe elke wedstrijd vanaf het begin te willen spelen. "Ik wil ook mijzelf bewijzen dat ik op dit niveau kan spelen," zei hij daarover. Maar ziet ook de kwaliteiten in het team, hij moet geduldig afwachten. "De afgelopen wedstrijd hebben we gewoon hartstikke goed gespeeld. Dus we zullen zien." Zolang dat zo is en het goed gaat met Oranje zal hij schikken in zijn rol.

Meerdere posities

Malen is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan in de aanval. Linksbuiten, rechtsbuiten, spits. Het kan allemaal. "Voorheen zei ik altijd dat rechts het moeilijkste is maar daar heb ik nu anderhalf jaar gespeeld. Ondertussen maakt het me niet veel meer uit." Hij heeft dan ook geen voorkeur, bij Oranje is alles mogelijk. "Wat de bondscoach wil, ik voel me overal goed. Ik wil het liefste gewoon spelen. Dat kan overal."

Strijd om rechtsbuitenpositie bij Oranje: dit zijn de plussen en minnen van Xavi Simons en Jeremie Frimpong Nederland staat vrijdag op het EK voetbal een pittig duel te wachten tegen Frankrijk. Xavi Simons stond tegen Polen in de basis bij Oranje, maar Jeremie Frimpong klopt al weken op de deur. Koeman gaf eerder al aan, niet bang te zijn om te wisselen in zijn basisformatie. Dit zijn de pluspunten en minpunten van beide spelers.

Concurrentie

De nam van Malen wordt steeds vaker genoemd op de rechterkant bij Oranje, waar Xavi simons staat. Simons overtuigde niet op rechtsbuiten tegen Polen en Malen is wat dat betreft erg klinisch. Actie maken, op snelheid en echt scorersinstinct. Frimpong is op die positie ook een optie, maar Malen maakt op de training een betere indruk. Vermoedelijk heeft dat te maken met zijn kwaliteiten in de kleine ruimtes, die er altijd zijn op een training.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.