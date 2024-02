Santiago Giménez 'een zielig hoopje mens' bij Feyenoord: 'Het zal toch geen Jørgensen-verhaal worden?'

Feyenoord-spits Santiago Giménez zit bepaald niet in zijn beste periode, zo is ook AD-verslaggever Maarten Wijffels opgevallen. In de podcast van zijn medium is hij kritisch op de Mexicaan.

"Bij Feyenoord is een aantal spelers aantoonbaar minder", begint Wijffels, die de wedstrijd met AZ (1-0 zege) had bekeken. "Giménez bijvoorbeeld. Daar blijft even niets van over. Na zijn wissel zat daar echt een zielig hoopje mens. Het verval is te groot. Hij raakt echt helemaal niks meer. Hij zal heus nog wel een keer een doelpunt maken, maar het zal toch niet een Jørgensen-verhaal worden? Of is dat te vroeg? Spelers gaan binnen een groep ook naar hem kijken en denken 'kom op vriend, het mag wel iets meer'."

Nicolai Jørgensen maakte in het seizoen 2016/2017 grote indruk bij Feyenoord en de Rotterdammers werden mede dankzij zijn 21 competitietreffers landskampioen. Newcastle United meldde zich en wilde veel geld betalen, maar Feyenoord dacht goud in handen te hebben en wees het miljoenenbod af. Jørgensen sukkelde vervolgens jarenland met zijn vorm en blessures en haalde nooit meer het niveau van het kampioensjaar. In de zomer van 2021 vertrok hij uiteindelijk transfervrij naar Kasımpaşa.

Arne Slot

Ook bij De Telegraaf was de onvrede bij Giménez opgevallen. "Hij is nog nooit zo boos van het veld gegaan", schrijft de krant. "De spits was zwaar teleurgesteld door het feit dat hij tegen AZ niet één keer in scoringspositie kwam en bleef in de dug-out minutenlang met de capuchon van zijn jas over zijn gezicht zitten."

Feyenoord-trainer Arne Slot had het ook gezien: "In de vorige wedstrijd creëerde mijn elftal veel kansen en lukte het Santiago niet te scoren. Vandaag creëerden we nauwelijks kansen en daardoor kwam Santiago weinig in de positie om te kunnen scoren. Als je je teleurstelling zo nadrukkelijk laat zien, wordt dat misschien uitvergroot.”