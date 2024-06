Slecht voorteken voor Oranje: Eredivisie-club verliest oefenduel van Roemeense FCSB

Nederland tegen Roemenië is vrijdag alvast in het klein gespeeld: Almere City FC oefende thuis tegen FCSB. Dat is de nieuwe naam van het roemruchte Steaua Boekarest, winnaar van de Europa Cup I in 1986. De Roemenen versloegen de Flevolanders met 2-1.

De eerste goal van de zomermiddagpot kwam van David Miculescu, die profiteerde van een slippertje achterin bij Eredivisie-club Almere City. Een strak schot in de hoek van Kornelius Hansen zorgde voor de 1-1. Vlak voor rust ramde Alexandru Băluță een strafschop tegen de touwen.

De Roemeens kampioen verblijft al langer in Nederland. Dinsdag werd geoefend tegen CSV Apeldoorn. Toen wonnen de Roemenen met 8-0. Op 4 juli begint het seizoen voor FCSB. Dan staat de wedstrijd tegen Corvinul Hunedoara op de agenda, met als inzet de Roemeense supercup.

Dinsdag speelt Nederland op het EK voetbal 2024 tegen Roemenië, in de achtste finales

Almere City

De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats in het stadion van Almere City FC. Vorig seizoen debuteerde de club in de Eredivisie. Met plek dertien als resultaat hadden de fans van Ally niets te klagen.