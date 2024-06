Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep F | Cristiano Ronaldo en Portugal treffen verrassende EK-debutant

Wie dacht dat de huilbui van Cristiano Ronaldo na de uitschakeling op het WK van 2022 zijn laatste actie in het Portugese elftal zou zijn, zat er goed naast. De superster is ook op 39-jarige leeftijd van de partij op het EK en hoopt er in Groep F op los te scoren. Hij komt in Duitsland een verrassende EK-debutant tegen.

Ronaldo was op het EK van 2004 al van de partij bij Portugal en gaat dus beginnen aan zijn zesde EK. In aanloop naar het toernooi liet hij zien ondanks zijn leeftijd nog altijd makkelijk het net te kunnen vinden. De spits staat inmiddels op maar liefst 130 interlanddoelpunten. Dat is een wereldrecord.

Ronaldo hoopt ook dit EK het net te gaan vinden en om te beginnen gaat hij dat proberen in het eerste duel tegen Tsjechië. Daarna krijgt hij ook nog de kans tegen Turkije en Georgië. Dat laatste land is de enige debutant op dit toernooi. Het plaatste zich via de play-offs en daarop barstte er een waar volksfeest los. Met Khvicha Kvaratskhelia, Guram Kashia en Georges Mikautadze heeft het wel een aantal bekende namen in huis.

Hoewel Portugal de favoriet is in Groep F moet het de andere teams niet onderschatten. Daar weet Nederland alles van. Bij het vorige EK ging Oranje in de achtste finales nog onderuit tegen de stugge Tsjechen. Turkije werd tijdens dat toernooi gezien als een mogelijk verrassing, maar werd toen kansloos uitgeschakeld in de groepsfase. Zij zullen dus uit zijn op revanche.

