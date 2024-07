Stefan de Vrij benoemt groot wapen van Nederlands elftal: 'Dat is erg belangrijk op zo'n toernooi'

Stefan de Vrij kon weer lachen na de wedstrijd tegen Roemenië. Hij had met zijn verdediging een maar wat zware dag vorige week tegen Oostenrijk, maar dat was nu wel anders. Nederland won met 3-0 en is door naar de kwartfinale. "Dit is iets waar we op door kunnen gaan."

"Vandaag was het zaak om deze wedstrijd te winnen", zei Stefan de Vrij na afloop van de gewonnen achtste finale. Maar er zat natuurlijk wat meer achter deze wedstrijd. Het herstellen van een slechte wedstrijd tegen oostenrijk. "Je wil na een teleurstellende wedstrijd zo snel mogelijk spelen, dat was nu niet het geval en dat moet je accepteren. We hebben die tijd goed gebruikt om te leren van de fouten die we gemaakt hebben." En dat was duidelijk te zien op het veld.

Even had Nederland het lastig in het begin van de wedstrijd, toen Roemenië hoog druk zette. "We wisten dat de eerste twintig minuten zwaar zouden worden maar ik denk als je het vergelijkt met vorige week is het goed. Toen waren we wat afwachtend en nu was dat niet zo", analyseerde Nathan Aké. De Vrij zag ook verschillende afspraken veel beter gaan. " Zoals we nu verdedigd hebben, ook voorin beginnen met het juiste moment vinden om druk te zetten. Dat was iets waar we het vorige week lastiger mee hadden."

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Scoren

Het enige probleem dat Nederland had, was dat het lang duurde voordat de 2-0 werd gemaakt. Nederland zat er comfortabel bij met de 1-0-voorsprong, maar verkwanselde veel kansen. Waardoor het steeds spannender werd richting het einde. "Ik denk dat we het makkelijker hadden kunnen maken als we snel die tweede hadden gemaakt. Maar we hebben laten zien dat we geleerd hebben van vorige week. Dit is iets waar we op door kunnen gaan", zei De Vrij.

Aké sluit zich daar bij aan. "Ik denk dat we gewoon een goede reactie hebben gegeven." Hij ziet ook dingen die beter kunnen gaan: "Soms willen we snel naar voren, terwijl we misschien de bal wat langer moeten houden. Het wordt dan een up and down-wedstrijd en dat is onnodig.

Dossier Oranje: lees hier alles terug over de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië Het Nederlands elftal heeft in de kwartfinale van het EK afgerekend met Roemenië. Het bleef lang spannend in München, maar na de goede invalbeurt van Donyell Malen kwam de overwinning niet meer in gevaar. In de eerste helft opende Cody Gakpo de rekening met een bekeken knal bij de eerste paal. Vervolgens was Gakpo belangrijk het eerste doelpunt van Malen. In de blessuretijd bekroonde Malen een goede wedstrijd van Oranje met de 3-0.

Wissel

Aké werd naar de kant gehaald en gewisseld voor Micky van de Ven. De linksback van Manchester City was daar in eerste instantie helemaal niet blij mee. "Je wil natuurlijk gewoon elke minuut spelen op zo'n toernooi. Maar de trainer zei al dat het preventief was. Ik heb de laatste dagen wat kleine klachten. Ik was even gefrustreerd, maar dat hoort erbij."

In de kwartfinale van het EK neemt Nederland het op tegen Turkije. De wedstrijd wordt zaterdag 6 juli om 21.00 uur gespeeld in het Olympiastadion van Berlijn.

Groot feest in verschillende Nederlandse steden na zege van Turkije op EK voetbal Nadat Nederland dinsdagavond de kwartfinale haalde, is het ook voor de Turkse gemeenschap in Nederland groot feest. Turkije versloeg Oostenrijk en daardoor nemen Nederland en Turkije het zaterdag in Berlijn tegen elkaar op. In veel Nederlandse steden is het ondertussen groot feest na de wedstrijd.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.