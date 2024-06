Stefan de Vrij dankt bijzonder persoon in Italië richting het EK: 'Daar heb ik ontzettend veel van geleerd'

Stefan de Vrij is één van de potentiële basisklanten voor Oranje dit EK. Ronald Koeman heeft keuze te over centraal achterin, maar de ervaren verdediger maakt grote kans om naast Virgil van Dijk te staan. In Italië won hij de Serie A met Inter en was hij meer dan eens belangrijk. "Mijn gevoel is dat ik genoeg heb laten zien", zei de verdediger.

Het wordt alweer het vierde eindtoernooi voor Stefan de Vrij, die in 2012 debuteerde voor het Nederlands elftal. Tien jaar gleden speelde hij zijn eerste: het WK in Brazilië. Op deze dag werd in Brazilië geschiedenis geschreven door met 5-1 te winnen van Spanje. Dit is de mooiste interland van Stefan de Vrij.

Tien jaar na iconische kopbal Robin van Persie op WK: 'Ging eigenlijk per ongeluk' Oranje maakt zich klaar voor het EK in Duitsland. Nu het toernooi nog niet is begonnen, is het een mooi moment om terug te blikken op een iconisch moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Op donderdag 13 juni is het exact tien jaar geleden dat Robin van Persie dé kopbal maakte op het WK in Brazilië tegen Spanje.

Als twintig-jarige jongen stond hij in de basis met Ron Vlaar en Bruno Martins Indi. Hij veroorzaakte nog de penalty waaruit Xabi Alonso scoorde, maar daarna werd het een feestje op het veld. "Er zat gewoon alles in die wedstrijd. Voor het eerst speelde ik op zo'n hoog niveau." Normaal zou een speler helemaal klaar zijn na zo'n grote fout. Dat gebeurde niet bij De Vrij. "Je voelde in de rust dat we voor zouden komen in de tweede helft. Die 45 minuten waren echt ongelofelijk."

Eigen ontwikkeling

Hoe anders staat De Vrij er nu in. Hij is een ervaren speler in het team en weet exact waar zijn krachten liggen. Hij legt zijn eigen ontwikkeling uit ten opzichte van zijn concullega Matthijs de Ligt. "Ik denk dat Matthijs wat meer duelkracht heeft, hij is krachtiger. Ik breng iets meer rust in sommige situaties. Dat is gewoon het type speler dat ik ben, ik ben nooit een krachtpatser geweest of explosief. Ik heb mij op andere aspecten van het spel ontwikkeld om dat te compenseren. Dat leer je ook wel in Italië."

Emile Schelvis facetimet Stefan de Vrij, die al aan het feesten is: 'Kom eens terug uit die bus' Emile Schelvis wilde maandagavond graag nog even in gesprek met Stefan de Vrij, nadat de verdediger het kampioenschap had gewonnen met Inter. Maar De Vrij zat al lekker in de spelersbus.

Als ervaren man weet hij precies hoe zich te bewegen in het team, ook buiten het veld gedraagt hij zich hetzelfde. "Je zal mij nooit op de voorgrond zien, ondanks mijn ervaring. Dat zit ook gewoon niet in mij. Ik spreek veel met spelers maar doe dat in de privésfeer." Voor een rustig gesprek komen spelers dus al gauw bij de verdediger uit. "Ik vind het belangrijk te laten zien dat je jezelf moet zijn."

EK-kansen

De Vrij durft niet in te gaan op zijn kansen, zelfs als hij wist of hij zou spelen dan zou hij het niet zeggen. De gesprekken die hij met Koeman vooraf heeft gevoerd en de duidelijkheid die Koeman wil verkondigen, is gebaseerd op heel andere zaken. "Dat is meer duidelijkheid wat in de rol op het veld gevraagd wordt. Koeman kijkt per wedstrijd wat hij nodig heeft in het systeem. Maar dat zijn de keuzes die ik aan de bondscoach laat."

Ronald Koeman haalt Joshua Zirkzee bij selectie Oranje voor EK voetbal Joshua Zirkzee is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen om zich bij de EK-selectie te voegen. Nederland gaat dus toch met 26 spelers in de selectie naar het Europese eindtoernooi.

Ondanks alle onrust qua blessures, ziet De Vrij toch een goede voorbereiding. "We trainen heel veel, en dat is ook belangrijk. We moeten duidelijkheid creëren en automatismes erin krijgen." De formatie maakt voor hem weinig uit. Bij Inter speelt hij in een driemansverdediging en ook eerder in november speelde hij in zo'n formatie. " Toen kon ik mijzelf laten zien en speelde ik vaker bij Oranje. Dat was in een driemansverdediging op rechts", zei hij. "Mijn gevoel is dat ik het heb laten zien", besloot De Vrij.