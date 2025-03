Topscheidsrechter wordt na blunder keihard gestraft door KNVB

Alle ogen waren gericht op de scheidsrechteraanstellingen voor de topper tussen PSV en Ajax dit weekend. Inmiddels is bevestigd dat Serdar Gözübüyük het duel tussen de titelkandidaten zal leiden. Tegelijkertijd krijgt Dennis Higler de aandacht op zich gevestigd vanwege zijn fouten in de topper tussen Ajax en AZ (2-2). De aanstellingen voor dit weekend suggereren dat hij gestraft is voor zijn optreden.

Higler is door de KNVB niet aangesteld voor de komende speelronde. Niet voor een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie en zelfs niet als VAR. Deze beslissing volgt na zijn fouten tijdens de topper tussen Ajax en AZ vorige week. De arbiter moet op de blaren zitten na een optreden dat tot veel kritiek leidde.

Zo verzuimde Higler om in de eerste helft voordeel te geven aan Ajax, wat een gevaarlijke twee-tegen-eensituatie had kunnen opleveren. Zijn grootste fout maakte hij in de slotfase met een onterechte tweede gele kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra, die de bal speelde in een duel met Brian Brobbey. Hoewel Higler zijn excuses aanbood aan AZ, kon de VAR niet ingrijpen, waardoor de Alkmaarders met tien man bleven staan en Ajax op gelijke hoogte zagen komen.

Serdar Gözübüyük pittig duel voor de kiezen

Higler zit minimaal een week op het strafbankje na zijn fouten. De topper tussen PSV en Ajax is toegewezen aan Gözübüyük. Hij floot eerder dit seizoen ook de eerdere ontmoeting tussen beide ploegen (3-2 winst Ajax) en PSV - Feyenoord (3-0). Danny Makkelie, die ook in beeld was voor de kraker, fluit deze speelronde PEC Zwolle - RKC Waalwijk.

