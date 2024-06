Ultrasnelle beveiligers voorkomen aanval op Cristiano Ronaldo: bekijk hier de beelden

Cristiano Ronaldo kreeg dinsdagavond de schrik van zijn leven toen hij het veld afliep na de nederlaag van Portugal tegen Georgië. Gelukkig waren de beveiligers alert en kwamen zij razendsnel in actie.

Portugal verloor met 2-0 van Georgië in de laatste groepswedstrijd op het EK. Het verloop van de wedstrijd en de uitslag zorgde voor frustratie bij Ronaldo. Hij liep geïrriteerd het veld af.

Woedende Cristiano Ronaldo beleeft frustrerende avond: om deze redenen werd hij zo boos Portugal speelde woensdagavond de laatste groepswedstrijd tegen Georgië. De Portugezen waren al groepswinnaar, dus de pot ging nergens meer om voor hen. Cristiano Ronaldo dacht daar duidelijk anders over.

Die boze aftocht van de 39-jarige vedette had dramatisch kunnen aflopen. Een toeschouwer probeerde namelijk vanaf de tribune bovenop hem te springen. Het scheelde niet veel of de Portugees had een flinke trap gekregen, en misschien wel een blessure opgelopen.

Gelukkig was de beveiliging alert. Drie beveiligers hielden Ronaldo net op tijd tegen en probeerden de man weg te duwen. Twee van hen vielen daarbij van de trap. Maar Ronaldo bleef ongedeerd.

Veldbestormers

Het is niet het eerste onveilige incident op het EK met betrekking tot Ronaldo. In de wedstrijd van Portugal tegen Turkije stormden verschillende supporters het veld op om met de sterspeler op de foto te gaan.

De beveiliging moest er achteraan, en dat ging niet helemaal goed. Portugese spits Goncalo Ramos werd onderuit gehaald door een steward die achter een van de veldbestormers aan zat. Na de tackle liep Ramos hinkend weg, terwijl de beveiliger verder stormde.

Hoewel Ronaldo misschien wel de meestbesproken speler op het toernooi is, laten zijn prestaties op het veld te wensen over. Hij maakte geen enkel doelpunt in de groepsfase van het EK, en dat is voor het eerst in zijn carrière.

Misschien komt de speler van Al-Nassr in de knock-outfase beter tot zijn recht. In de achtste finale speelt Portugal op maandag 1 juli tegen Slovenië.

EK voetbal

