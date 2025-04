Veelbesproken Dennis Higler duikt na onrustige periode ineens op bij kraker in Champions League

Dennis Higler werd na zijn optreden bij Ajax - AZ vorige maand volledig afgekraakt en daarop besloot de KNVB om hem een tijdje buiten de schijnwerpers te houden. De arbiter floot sindsdien nog geen enkele wedstrijd in de Eredivisie, maar speelt opmerkelijk genoeg woensdagavond wel een rol bij de Champions League-kraker tussen FC Barcelona en Borussia Dotmund.

Higler heeft van de UEFA het vertrouwen gekregen om woensdagavond als VAR op te treden bij de heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund in de kwartfinales van het miljardenbal. De arbiter krijgt steun van een landgenoot, want Clay Ruperti is zijn assistent-VAR. De twee Nederlanders moeten ingrijpen als de Noorse scheidsrechter Espen Eskas op het veld een duidelijke fout maakt.

Higler en Ruperti zullen op de schermen waarschijnlijk ook een Nederlander aan het werk gaan zien, want Frenkie de Jong krijgt de afgelopen weken met grote regelmaat een basisplaats van coach Hansi Flick bij FC Barcelona. Bij Dortmund, dat vorig seizoen de finale verloor, staan er momenteel geen Nederlanders onder contract.

Dit is de verguisde scheidsrechter Dennis Higler: gebeten hond na Ajax - AZ kwam vaker in opspraak Dennis Higler werd vorige maand na Ajax - AZ weer eens de kop van jut tijdens een topwedstrijd. De Nederlandse scheidsrechter is pas 39 jaar oud, maar heeft al voor een mensenleven aan kritiek over zich heen gehad. Dit moet je weten van Dennis Higler, die als voetballer zélf ook scheidsrechters bekritiseerde.

Opvallende keuze na bewogen maand

Dat de Europese voetbalbond heeft besloten om Higler aan te stellen is opmerkelijk, want hij kwam in Nederland half maart flink onder vuur te liggen door zijn optreden bij Ajax - AZ (2-2) in de Eredivisie.

'Alles was fout': keiharde kritiek van oud-topscheids op Dennis Higler, die 'alle geloofwaardigheid kwijt is' Dennis Higler is dé hoofdrolspeler van het afgelopen Eredivisieweekend, in negatieve zin welteverstaan. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende merkt op dat de arbiter de wedstrijd tussen Ajax en AZ volledig liet escaleren. "Dan raak je je geloofwaardigheid héél snel kwijt", stelt hij tegenover Sportnieuws.nl.

De scheidsrechter gaf AZ-verdediger Alexandre Penetra een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart na een duel met Brian Brobbey, maar in de herhaling was overduidelijk te zien dat de Portugees de bal speelde. Doordat het niet om een directe rode kaart ging, mocht ook de VAR niet ingrijpen.

Straf voor Higler

De KNVB koos er daarna voor om Higler een weekje vrij te geven en afgelopen weekend had hij de leiding over de wedstrijd tussen De Graafschap en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie. De arbiter gaat komende vrijdag bij het duel tussen NEC en RKC Waalwijk voor het eerst zijn opwachting maken in de Eredivisie sinds zijn veelbesproken optreden bij Ajax - AZ.

'Gestrafte' Dennis Higler nu niveautje lager: 'Hij is helemaal geen topscheidsrechter' Het is al even stil rondom Dennis Higler, de scheidsrechter waar drie weken geleden zoveel om te doen was na Ajax - AZ. De arbiter keert dit weekend terug op de Nederlandse velden, maar doet dat wel op een niveautje lager. Is dit een gevolg van de commotie in Amsterdam, de speelronde voor de interlandperiode? En hoelang word je als arbiter gestraft? Sportnieuws.nl zocht het uit.

UEFA positief over Nederlandse arbiter

Higler staat er bij de UEFA in ieder geval goed op als VAR, want hij kreeg eerder deze week ook al heel mooi nieuws te horen. De scheidsrechter is door de Europese voetbalbond in die rol namelijk geselecteerd voor het EK voor vrouwen van komende zomer.

Grote zorgen om blessure Oranje Leeuwin Vivianne Miedema richting EK: 'Ze heeft zoveel pech met haar lichaam' Bondscoach Andries Jonker uitte zijn zorgen over de blessure van Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. "Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af", lichtte Jonker toe tijdens een online persconferentie. Het uitvallen van Miedema was dé smet op de avond voor de Oranje Leeuwinnen, die met 3-1 wonnen van Oostenrijk.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.