Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: 'Terugvallen op rotsvaste organisatie'

Nederland moet zich revancheren tegen Roemenië na het debacle tegen Oostenrijk. Alles wat goed ging vóór de wedstrijd tegen Oostenrijk, ging tegen de heren van Ralf Ragnick fout. Ronald Koeman zal terugvallen op betere tijden en voor een compact team zorgen. Geen nieuwe afspraken, terug naar het bekende.

Nog geen wedstrijd in de groepsfase speelde Nederland met dezelfde spelers in één linie. Er werd telkens wel iets aangepast, gedwongen dan wel ongedwongen. Het resulteerde in een flater tegen Oostenrijk, maar zorgde ook voor iets positiefs. Ronald Koeman weet nu wat wél en niet werkt bij Oranje. Zelf zei hij dat de ruimtes te groot waren, de communicatie niet goed liep en dat het daardoor leek dat er geen strijd geleverd werd.

Koeman zal weer terug willen naar een felle selectie, waar iedereen comfortabel is en weet wat zijn taak is in het veld. Tegen Frankrijk was Nederland erg solide en kon het de Fransen goed afweren. Wat heet; er ontstonden zelfs uitbraken namens Oranje. Daar waren een aantal spelers erg belangrijk in.

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong, de rechtervleugelspeler van Bayer Leverkusen, kreeg een basisplaats op de rechterflank met Denzel Dumfries achter zich. die tandem werkte goed. Ze wisselden elkaar af en zo was er in verdedigend opzicht altijd iemand aanwezig om bij te springen. Ook werden opkomende backs tegengehouden door dan wel Frimpong dan wel Dumfries. Waar tegen Oostenrijk veel mis ging op rechts, zal Koeman vermoedelijk voor dit duo kiezen.

Middenveld

Op het middenveld zal Koeman ook weer teruggrijpen naar een werkend trio. Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten zijn intussen wel weer op elkaar ingespeeld, en Xavi Simons staat - ook als hij rechtsbuiten staat - al veel op deze positie. Tegen Frankijk begon hij op 10, dat zal vermoedelijk ook zo zijn tegen Roemenië. Daley Blind werd even geopperd op de persconferentie, maar Koeman liet dat dermate in het midden dat hij vermoedelijk niet zal starten.

Koeman heeft de snelheid van Frimpong en Dumfries nodig om druk te zetten op de Roemenen en snelle uitbraken te creëren. Dumfries zat tegen Oostenrijk op de bank vanwege een klein pijntje, dat is nu voorbij dus zal hij weer spelen. Daarbij gaf hij ook aan dat creatieve spelers die gave moeten gebruiken om het verschil te maken. Met Xavi op 10 heb je zo'n creatieve speler. De puzzel van Koeman lijkt gelegd.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Frimpong, Depay, Gakpo

