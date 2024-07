Een beetje van Michels en een beetje van Cruijff: het wonderrecept voor Ronald Koeman

Het wordt een cruciale wedstrijd voor bondscoach Ronald Koeman en Oranje tegen Roemenië. Verliezen betekent over en uit voor Nederland. Dat zal ook zijn positie als bondscoach geen goed doen. Zelf is hij rustig, gedreven en vooral bekeken in zijn woorden. Dat laatste zal hij geleerd hebben van de man waarmee de persconferentie werd afgesloten: "Mr. Michels."

Hilariteit alom toen Koeman tot tweemaal toe per abuis Mr. Michels werd genoemd. Een journalist die online inbelde had het even niet op een rijtje. Hij wilde weer worden herinnerd aan een mooie tijd met Rinus Michels aan het roer. Koeman was destijds op het EK in 1988 speler onder hem. Het was een trip down memory lane, ook voor Koeman. Die stelde weemoedig vast dat het team van toen en nu niet met elkaar te vergelijken zijn.

Dit is de succesformule voor Nederland om finale te halen op EK: 'Ronald Koeman heeft de makkelijkste baan' "Nu is het echt voor het echie." Dat heeft vrijwel elke Nederlandse speler wel geroepen deze week. Ze hebben het uiteraard over de achtste finale tegen Roemenië. Robert Maaskant weet de succesformule van Nederland om ver te komen, vooral niet landen als Spanje nadoen. "Dit elftal moet gewoon keihard werken om minder in de problemen te komen."

'Natuurlijk leer je van hen'

Hij gaf toch meer weg dan dat hij van te voren zou willen, in gedachte verzonken. Ook omdat hij eerder op de persconferentie werd gevraagd naar Johan Cruijff, ook weer een oude leermeester van hem. "Natuurlijk leer je van mannen als Michels of Cruijff", gaf de bondscoach aan. "Je probeert een band met je spelers op te bouwen, zodat zij zelfverzekerd raken."

Het zou mooi zijn: de filosofie van Cruijff en het charisma van Michels. Nederland zou fluitend Europees kampioen worden. Maar de vlag hangt er iets anders bij. Koeman verwoordde het mooi, toen hem werd gevraagd wat Cruijff zou hebben gevonden van het duel met Oostenrijk. "We zijn een trots land dat wil winnen en mooi voetbal wil spelen. Dat lukt niet altijd." Vandaar de treurige stemming in het land na de flater.

Ronald Koeman doet belofte na pijnlijke stilte: 'Zullen we dat doen?' Bondscoach Ronald Koeman kon wel lachen om een gevatte opmerking van Valentijn Driessen. "Ik heb jullie wel gemist", zei Koeman tegen de journalist van De Telegraaf, op de persconferentie voor het duel tussen Nederland en Roemenië.

Een klein stapje voorwaarts

Nederland staat na dat verlies tegen de Oostenrijkers weer op nul. Vanaf nu is het blijven, of naar huis. De groepsfase is uitgewist. De loting tegen Roemenië wordt door het thuisfront als hoopgevend gezien. Maar als Nederland daartegen strandt, is het toernooi helemaal mislukt. En de taak van Koeman op dit EK dus ook.

Een week lang heeft hij de tijd gehad zijn team voor te bereiden: "Maar dinsdag krijg je de bevestiging pas of het heeft geholpen", zei hij. Koeman is ervan overtuigd dat het goed komt. "Even de spiegel voor houden voor iedereen, dat heeft positief gewerkt." Dat zou Koeman zelf ook uitermate goed uitkomen. Hij wil een 'heel lange week' ook graag goed afsluiten, maar weet vooral wat er komen gaat als dat niet gebeurt.

Hilariteit bij persconferentie door verwarring bij Duitse journalist: 'Hello Mr. Michels' Ronald Koeman hoopt met het Nederlands elftal deze zomer het EK te winnen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Rinus Michels, die in 1988 het EK won met Oranje. Maandag werd hij per ongeluk al even vergeleken met Michels.

Het vlammetje

Want de uitkomst van de wedstrijd bepaalt hoe men naar het EK 2024 gaat kijken. Dat de wereldkampioen Frankrijk knap op 0-0 werd gehouden, zal niemand meer onthouden. Nee, de 3-2-verliespartij en een domper in de achtste finale. Dat is wat het EK aan herinneringen oplevert als het zo uitpakt. Mocht Nederland opstaan tegen Roemenië en fris spel laten zien, zal dat weer anders zijn.

Dan worden de vergelijkingen met Michels en Cruijff in de positieve zin gemaakt. Het zit erin; fris, snel en opportuun spel. Koeman moet het Cruijff-spel met zijn persoonlijkheid à la Michels weten aan te wakkeren, opnieuw het vlammetje aansteken en vooral niet meer laten doven. "Nu is het echt voor het echie", zoals alle spelers deze week zeiden. Maar dat geldt zeker weten ook voor bondscoach Koeman.