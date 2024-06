Scoren tegen Polen of een behendigheidsoefening op de training: Wout Weghorst ziet in alles een spel dat hij moet winnen

Daags na het gelijke spel tegen Frankrijk werkt Nederland een training af. Wout Weghorst, die een aantal minuten inviel tegen Frankrijk, trainde met de reserves mee. De spits is in zijn invalbeurten fel, agressief en is onvermoeibaar. Op de training is dat precies hetzelfde. Een simpele reactieoefening, of de winnende maken tegen Polen. Het is voor Wout hetzelfde.

De basis werkt net als vorige keer een rustig programma af, maar de wissels mogen aan de bak. Wederom zware partijtjes met veel omschakelingen. Een reactieoefening met korte sprintjes als voorgerecht, gevolgd door het hoofdgerecht: een zwaar positiespel met drie doeltjes. En Wout Weghorst, die geniet ervan.

Weghorst druk in het positiespel

Een paar uur geleden stond hij nog te worstelen met Dayot Upamecano en hield hij N'Golo Kanté al vallend van het scoren. De day after werkt hij met de reserves een loodzware training af en rent hij als een bezetene rond. Bij simpele renoefeningen, wil hij altijd de eerste zijn die terug is. Het zit gewoon in hem, alles is voor Weghorst een spel en alles wil hij winnen.

Des te frusterender moet zijn korte invalbeurt zijn geweest voor Weghorst, die het liefst de hele tijd had gerend. Maar dat is nou eenmaal niet zijn rol en dat heeft hij geaccepteerd. Je ziet niemand harder werken op de training dan Weghorst, ondanks het slechte nieuws. Hij wordt als 'kameleon' gebruikt in het positiespel aan het einde. En je ziet Weghorst nog uitpuffen als enige. Hij is stuk.

Two touch en blokkenvoetbal

De rest van het team, de basis, werkte een rustige training af. Zij fietsten wat, stretchte en werden onder handen genomen door de fysio. De grootste inspanning die daar werd geleverd was een potje two touch van Nathan Aké en Xavi Simons. Cody Gakpo en Stefan de Vrij speelden nog een potje blokkenvoetbal, daarna mochten Denzel Dumfries en Memphis Depay.

Na de zware positiespelen ging een groep gasten ook nog even afwerken. Hilariteit alom toen Donyell Malen aanlegde, schoot, en de bal vakkundig tussen de muur en plafond van de tribune doorschoot. Bal het stadion uit. Een rustige voorbereiding dus, voor de laatste wedstrijd in de groepsfase. Die over 3 dagen alweer op de planning staat. Die wedstrijd zal bepalen over Nederland eerste, tweede of derde wordt.

