Fans steunen 'slachtoffers' Primoz Roglic en vriendin Tadej Pogacar na nieuws in 'smerig spelletje'

In Slovenië is een bom gebarsten nu de selectie voor de Olympische Spelen bekend is gemaakt. Vooral bij de wielrenners ontbreken twee opvallende namen. Fans begrijpen er helemaal niets van dat zowel Primoz Roglic als Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar, er niet bij zijn.

Het was dé kans om twee van de beste wielrenners ter wereld, sámen te zien rijden. Die mogelijkheid was er, want zowel Roglic als Tadej Pogacar hoopte op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Beide renners komen uit Slovenië en hadden dus bij elkaar in de ploeg kunnen zitten tijdens de wegrit in Parijs.

Geen Roglic

De bondscoach van de Sloveense wielerploeg heeft echter de keuze gemaakt om Roglic niet te selecteren en Pogacar wel. Bij de mannen kiest hij liever voor Luka Mezgec, Jan Tratnik, Matej Mohoricm Urska Pinter en Eugenia Bujak die Pogacar aan een gouden medaille moeten helpen. Roglic kan zijn blik dus volledig op de Tour de France richten. Pogacar, momenteel drager van de gele leiderstrui in Frankrijk, weet dat hij over een paar weken ook weer scherp moet zijn op de Spelen.

Vriendin Pogacar er ook niet bij

Sowieso krijgt de bondscoach het op Instagram flink te verduren van Sloveense- en wielerfans. Maar dat gaat niet eens zozeer om het ontbreken van Roglic, maar over het ontbreken van Urska Zigart. Zij is de vriendin van Pogacar, maar ook tweevoudig nationaal kampioene van Slovenië. Zij mag ook niet mee naar Parijs. Op Instagram liet ze meteen van zich horen.

De vriendin van Tadej Pogacar, Urska Zigart, reageerde meteen op Instagram op dat ze de Spelen mist.

'Niet makkelijk te accepteren'

"Er zijn veel dingen die ik zou kunnen schrijven", zet ze haar woorden bij het afvallen uit de olympische selectie. "Maar het liefst schrijf ik mijn verhaal met opgeheven hoofd. Het is niet gemakkelijk om te accepteren, maar sommige veldslagen zijn al verloren voordat ze zelfs maar zijn begonnen. Felicitaties aan iedereen van wie de dromen zijn uitgekomen", richtte ze zich tot slot tot haar collega's die wél geselecteerd zijn.

'Smerig spelletje'

Sloveense fans en wielerliefhebbers snappen vooral niks van het ontbreken van Zigart. "Dus ze gaat niet???", schrijft iemand vol verbazing. "Gebaseerd op wat? Ze is de houder van beide nationale titels (op de weg en in de tijdrit, red.) en staat boven twee van de geselecteerde rensters op de UCI-ranking. Ik hoop dat Tadej gaat vertellen dat hij ook niet gaat, want dit is een smerig spelletje geweest en dat weten jullie."

Woorden van die strekking worden massaal onder de Instagram-post gezet. Fans steunen Zigart na dit nieuws en breken een lans voor haar. "Ik snap er niks van dat ze niet is geselecteerd. Hoe dan?!", reageert een andere fan.