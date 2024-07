Nederlandse oud-wielrenner (33) deelt heftig verhaal na zwaar ongeluk: 'Wat is nu de kwaliteit van mijn leven?'

Het gaat niet goed met de oud-wielrenner Maurits Lammertink (33). De Nederlander zag zijn loopbaan plots tot een einde komen toen hij drie jaar geleden werd aangereden tijdens het halen van een ijsje. Sinds dat ongeluk heeft Lammertink hersenschade en dat beheerst volledig het leven van hem en zijn gezin.

Het ongeluk gebeurde in 2021, vlak voor de Tour de France. Lammertink was niet geselecteerd en ging met zijn gezin een ijsje halen. In Hengelo wordt hij aangereden door een scooter. In het ziekenhuis werd er gevreesd voor zijn leven en volgden er veel operaties, drie hersenbloedingen en zelfs een coma. Daarna was er nog de hoop dat Lammertink goed zou herstellen, maar dat blijkt na drie jaar ijdele hoop.

Operations successful for Maurits Lammertink, who can now return home to continue his recovery with his family 🏠 😃 pic.twitter.com/eiQvM1wW2v — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 9, 2021

De 33-jarige wordt elke dag wakker met hoofdpijn en kan nauwelijks tegen prikkels. Dat is enorm lastig met drie jonge kinderen en een vrouw, zo vertelt hij samen met zijn vrouw Marion in een uitgebreid interview aan het Algemeen Dagblad. Lammertink heeft het heel moeilijk met het feit dat hij nooit meer de oude wordt. "Ik heb altijd gezegd dat het prima was geweest als mijn leven toen was geëindigd. Wat is nu de kwaliteit van mijn leven?"

Verhuisd naar vakantiepark

Een heftige uitspraak van de oud-renner, die inmiddels niet meer samenwoont met zijn vrouw en kinderen. Lammertink is verhuisd naar een klein bungalowtje op een vakantiepark en dat doet hem goed. Volgens zijn vrouw komt hij er tot rust en is het ook goed voor de kinderen, die nu weer 'gewoon kind zijn' en niet altijd rekening hoeven te houden met de situatie van hun vader.

De toekomst van Lammertink en zijn gezin is onduidelijk. Het nieuwe leven van de oud-wielrenner blijft voor hem heel erg wennen. "Ik hoop ooit wel weer wat gelukkiger te zijn." Zijn vrouw geeft eerlijk toe dat het voor haar ook loodzware jaren zijn geweest. Alles kwam op haar schouders terecht. "Die dagen in het ziekenhuis heb ik me afgevraagd of ik wel goed gehandeld heb. Enerzijds ben ik blij dat hij het heeft overleefd, maar anderzijds..."