Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Gele trui blijft om schouders van Tadej Pogacar

De Ronde van Frankrijk is in volle gang gegaan. De negende etappe bracht de renners over flinke gravelstroken, met het nodige spektakel tot gevolg. Mathieu van der Poel kwam er niet aan te pas en zag een Fransman winnen. Het geel bleef om de schouders van Tadej Pogacar. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Let op: soms moet je deze pagina verversen om de klassementen hieronder te zien.

Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar Anthony Turgis wint enerverende gravelrit in Tour de France Zoals van te voren gedacht is de gravelrit in de Tour de France een spektakel geworden. Tadej Pogacar liet zich meermaals zien, Mathieu van der Poel kwam te laat en Anthony Turgis werd de grote winnaar in Troyes.

Alle klassementen Tour

Etappeschema Tour

Deelnemers Tour

Tour de France

De Ronde van Frankrijk begon zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.