Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Richard Carapaz pakt de gele trui, geen tijdverlies ondanks massale valpartij

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De derde etappe werd een prooi voor Biniam Girmay. De gele trui wisselde van schouders: Tadej Pogacar vond het prima om de leiding in het algemeen klassement weg te geven. Daarvoor moest Richard Carapaz wel voor Remco Evenepoel finishen die dezelfde missie had. De Ecuadoriaan eindigde als veertiende en rijdt daardoor in het geel. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Let op: soms moet je deze pagina verversen om de klassementen hieronder te zien.

Biniam Girmay is de concurrentie te snel af in finale na massale valpartij in de Tour de France, Richard Carapaz pakt geel De vlakke derde etappe van de Tour de France werd een prooi voor de sprinters. Het parcours van de langste etappe van deze Tour (231 kilometer) nodigde de renners niet uit om in de aanval te gaan. Het resulteerde in slechts één vluchter, waardoor de sprintersploegen gemakkelijk afstevende op een massasprint in Turijn.

Alle klassementen Tour

Etappeschema Tour

Deelnemers Tour

Tour de France

De Ronde van Frankrijk begon zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.