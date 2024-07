Waarom ploeggenoot Tadej Pogacar zijn rugnummer omdraait in de Tour de France

In de vierde etappe van de Tour de France maakte Juan Ayuso een sterke indruk. De 21-jarige Spaanse ploeggenoot van geletruidrager Tadej Pogacar kwam als derde over de finish én viel nog om een andere reden op.

De Tour de France van 2023 werd gewonnen door Jonas Vingegaard. De Deen rijdt daarom dit jaar rond met startnummer één, terwijl zijn Visma-Lease A Bike-ploeggenoten twee tot en met acht dragen.

Tadej Pogacar

Pogacar werd vorig jaar tweede en startte daarom dit jaar met nummer elf. De verder nummers binnen het team zijn op alfabet verdeeld. Joao Almeida is de nummer twaalf, maar het is de nummer dertien die opvalt. Ayuso rijdt rond met dat nummer en kiest ervoor het om te draaien.

Juan Ayuso heeft zijn rugnummer omgedraaid. © Le Tour

Het is een gebruik in het peloton dat de renner met nummer dertien zijn nummer ondersteboven opspelt. Dit uit bijgeloof, omdat dertien het ongeluksgetal is.

Vorig jaar ontbrak het nummer in de Tour. Felix Großschartner had er eigenlijk mee moeten starten, maar gaf aan dat niet te willen. De Tour-organisatie toonde begrip en de Oostenrijker kreeg nummer veertien.

Steven Kruijswijk

In zowel 2021 als 2022 startten er Nederlandse renners met nummer dertien. Zowel Robert Gesink als Steven Kruijswijk wist de finish in Parijs niet te halen als gevolg van een valpartij. Het omgekeerde rugnummer had zo niet het gewenste effect.

