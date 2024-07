World Matchplay: bekijk hier het dagprogramma van het dartstoernooi, met onder meer Raymond van Barneveld

Zaterdagavond is het zover: de World Matchplay gaat van start, onder de dartsliefhebbers ook wel bekend als het zomer-WK. Er doen in totaal vier Nederlanders mee, waarvan de eerste vandaag al in actie komt: good old Raymond van Barneveld. Ook de regerend kampioen speelt op de openingsavond zijn eerste wedstrijd.

De World Matchplay wordt ook wel het zomer-WK genoemd, omdat de beste spelers ter wereld meedoen aan het toernooi: de top 32 op de Order of Merit plaatst zich voor de competitie die wordt gespeeld in Winter Gardens te Blackpool. Het toernooi staat al sinds 1994 jaarlijks op de rol en werd lange tijd volledig gedomineerd door Phil Taylor. Hij won het toernooi liefst zestien keer, waar hij voor wordt geëerd: de winnaar ontvangt sinds 2018 de Phil Taylor Trophee.

Nederlanders in actie

Michael van Gerwen zorgde voor Nederlands succes door het toernooi driemaal op zijn naam te zetten. Verder is Van Barneveld de enige die ooit de finale haalde, maar hij verloor in 2010 van - uiteraard - Phil Taylor. Barney, die vrijdag triest nieuws deelde, is ook de eerste Nederlander die in actie komt.

Na het openingsduel tussen Gerwyn Price en Daryl Gurney speelt de Hagenees tegen Jonny Clayton, die vorig jaar de finale verloor van Nathan Aspinall. De regerend kampioen speelt de laatste wedstrijd van de avond tegen Luke Woodhouse, daarvoor treffen Luke Humphries en de Duitser Ricardo Pietreczko elkaar.

De andere Nederlanders komen later in het toernooi in actie. Zondagmiddag speelt Danny Noppert tegen James Wade, terwijl debutant Gian van Veen aan het eind van de middag Rob Cross moet zien te verslaan.

Deze duels zijn overigens naar voren gehaald, omdat Engeland later op de avond de finale van het EK voetbal speelt. Michael van Gerwen had een geplaatste status bij de loting, maar had de grootst mogelijke pech: hij moet maandagavond Luke Littler zien te verslaan. In onderstaand artikel is de volledige loting te lezen.

Format en prijzengeld

In de eerste ronde wordt er gespeeld tot de eerste speler 10 legs heeft behaald. De wedstrijd moet gewonnen worden met twee legs verschil, tenzij een stand van 12-12 is bereikt: dan volgt een beslissende leg. In totaal wordt er 800.000 pond verdeeld tussen de 32 deelnemers. De winnaar strijkt 200.000 pond op.

Programma World Matchplay zaterdag

De eerste wedstrijd start rond 20:30 uur. De aanvangstijd van de wedstrijden die volgen, zijn uiteraard afhankelijk van de duur van de vorige wedstrijd(en). De verwachting is dat er ongeveer vijftig minuten zal zitten tussen de start van twee opeenvolgende wedstrijden.



20:30 uur: Gerwyn Price - Daryl Gurney

21:20 uur: Jonny Clayton - Raymond van Barneveld

22:10 uur: Luke Humphries - Ricardo Pietreczko

23:00 uur: Nathan Aspinall - Luke Woodhouse