Parijs lijkt te ontsnappen aan blamage na goed nieuws richting Olympische Spelen

In Frankrijk halen ze opgelucht adem richting de Olympische Spelen. Het water van de Seine in Parijs lijkt net op tijd schoon genoeg voor de triatlon en het openwaterzwemmen.

Er waren de afgelopen tijd grote zorgen over de waterkwaliteit van de Seine. De rivier zou veel te vies zijn om in te zwemmen. Volgens het stadsbestuur bleef de waterkwaliteit "tien of elf" van de afgelopen twaalf dagen binnen de gestelde eisen. "We hopen nog dat het weer wat beter wordt, maar we maken ons geen zorgen om de wedstrijden. Die gaan door", zegt ambtenaar Pierre Rabadan tegen de Franse omroep RFI.

Volgens Rabadan worden er misschien nog wel aanpassingen gedaan, zonder daar verdere details bij te geven. Vorige week kondigden de organisatoren het net buiten Parijs gelegen Vaires-sur-Marne aan als alternatieve locatie. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies, ook door een ongebruikelijke hoeveelheid regenval. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.

Nederlands succes?

Op 30 en 31 juli en 5 augustus is de triatlon, op 8 en 9 augustus gaan de openwaterzwemmers de Seine in. Sharon van Rouwendaal hoopt na haar gouden medaille van 2016 in Rio de Janeiro opnieuw de snelste te zijn op de 10 kilometer in het open water.

Wanneer begint de Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op vrijdag 26 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 11 augustus.