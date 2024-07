Boosheid om deelname van Nederlander aan Olympische Spelen: petitie al 35.000 keer ondertekend

Dat de Nederlandse beachvolleyballer Steven van de Velde meedoet aan de Olympische Spelen, is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Vanwege het verleden van de 29-jarige Van de Velde hebben tienduizenden mensen een petitie ondertekend om hem te weren van het grootste sporttoernooi ter wereld.

Van de Velde werd jaren geleden veroordeeld omdat hij op 19-jarige leeftijd seks had gehad met een meisje van 12 Zij deed zich in eerste instantie voor als 16-jarige, maar Van de Velde wist op het moment van de daad dat ze een stuk jonger was. In 2016 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Overigens zat de Nederlander daar in de praktijk maar 13 maanden voor vast.

De zaak was destijds enorm groot nieuws, maar na zijn veroordeling ging de storm wat liggen en bouwde Van de Velde aan een verdienstelijke loopbaan als beachvollleyballer. Samen met Matthew Immers plaatste hij zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Vanwege die prestatie werd zijn verleden opgerakeld door enkele buitenlandse kranten en kwam hij weer in het nieuws.

Hij en de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF voelden zich zelfs genoodzaakt om te reageren op alle artikelen in buitenlandse kranten. Van de Velde liet vorige maand weten de ophef te begrijpen. "Ik kan niet terugdraaien wat er is gebeurd, mijn verleden kan niet worden uitgewist. Ik draag de consequenties. Het was de grootste fout van mijn leven."

Petitie tegen deelname

De woorden van Van de Velde zijn voor een groep mensen niet voldoende. Twee weken geleden werd een online petitie opgezet om deelname van Van de Velde te dwarsbomen. De petitie is inmiddels meer dan 35.000 keer ondertekend. "Teken onze petitie om de diskwalificatie van Van de Velde voor de Olympische Spelen te eisen en een duidelijk signaal af te geven dat dergelijk gedrag onacceptabel is." Ook meerdere organisaties die slachtoffers van seksuele misdrijven ondersteunen, hebben zich uitgesproken tegen de deelname.

Vanuit het Nederlandse kamp is er nog niet gereageerd op de online petitie. Het beachvolleybal wordt tijdens de Olympische Spelen gespeeld in het Champs-de-Mars, een park vlakbij de Eiffeltoren in Parijs.

Wanneer beginnen Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op vrijdag 26 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 11 augustus. Er wordt door de Nederlandse enclave een recordaantal medailles verwacht.