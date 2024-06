Deze teams kan Go Ahead Eagles loten in de tweede voorronde van de Conference League

Terwijl het EK nog in volle gang is, hoort Go Ahead Eagles tegen wie het speelt in de voorrondes van de Conference League. Woensdag is de loting voor de tweede kwalificatiefase van het derde Europese toernooi. Daarbij kan Go Ahead gekoppeld aan een team met een exotische naam.

Go Ahead Eagles plaatste zich via de play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League, door FC Utrecht verrassend over twee wedstrijden te verslaan. Dus mag het voor het eerst sinds 2015 Europa in. Woensdag hoort Go Ahead Eagles welke teams het kan treffen.

Geplaatste status

Zo vroeg in de voorrondes van de Conference League heeft Go Ahead Eagles nog een geplaatste status. Dat betekent dat het tegen op papier 'mindere goden' kan loten op woensdag.

Mogelijke tegenstanders Go Ahead Eagles

De UEFA deelde woensdagochtend Go Ahead Eagles in een verkorte lotinggroep in. Er bleven zodoende nog maar vijf mogelijke tegenstanders over voor de club uit Deventer. Dat zijn:



- SK Brann (Noorwegen)

- BK Häcken (Zweden)

- FCB Magpies (Gibraltar) / Derry City (Ierland)

- Valur (IJsland) / KF Vllaznia (Albanië)

- Cliftonville (Noord-Ierland)

