Dick Advocaat haalt met Curaçao uit in WK-kwalificatie

Het nationale elftal van Curaçao heeft onder leiding van trainer Dick Advocaat een ruime zege geboekt. Het werd 4-1 voor de thuisploeg, die tegen Barbados speelde.

Advocaat maakte zijn debuut als trainer van de ploeg in deze wedstrijd. Hij deed door de overwinning goede zaken in de WK-kwalificatie. De bij FC Twente op non-actief gezette Joshua Brenet debuteerde ook voor de nationale ploeg.

Hattrick

De 32-jarige Rotterdammer Rangelo Janga was goed voor een hattrick in het duel. Hij maakte het openingsdoelpunt in minuut 25. In de tweede helft scoorde de oud-NEC'er nog twee keer, waarvan een keer uit een penalty.

In de blessuretijd werd door beide ploegen nog gescoord. Barbados kreeg een penalty Niall Reid-Stephen. Aan de kant van Curaçao scoorde Gervane Kastaneer.

WK-kwalificatie

Advocaat hoopt zijn team te plaatsen voor het WK van 2026. De 76-jarige Nederlander keerde begin dit jaar weer terug uit zijn pensioen om bij Curaçao als bondscoach aan de slag te gaan.

WK-kwalificatie 2026 | Zo ziet de weg naar het WK eruit voor Curaçao en Suriname Dick Advocaat denkt dat hij zich met Curaçao kan kwalificeren voor het WK 2026. Maar hoe ziet die kwalificatie er eigenlijk uit in Noord- en Midden-Amerika? Check hier hoe Curaçao en ook Suriname kans maken op een ticket voor het WK 2026.

Curaçao ligt geografisch gezien in Zuid-Amerika, maar behoort tot het Carabische gebied. Dus strijdt het in de CONCACAF om kwalificatie. Er doen 32 landen mee aan de tweede ronde van die CONCACAF-kwalificatie. Curaçao zit in de poule met Barbados, Haïti en Saint Lucia. Het speelt tegen ieder land één keer. Als het in de top twee eindigt, speelt het daarna nog een derde ronde.

Suriname begint uitstekend aan WK-kwalificatie, maar niet de nul voor Etienne Vaessen Suriname is met een dikke overwinning begonnen aan de WK-kwalificatie. In Paramaribo werd Saint Vincent en de Grenadines met 4-1 verslagen. Het was in de eerste helft nog een beetje passen en meten voor bondscoach Stanley Menzo, die met drie debutanten aan de aftrap verscheen.

Suriname

Ook Suriname wil zich kwalificeren. Dat land zit in een poule met Saint Vincent en de Grenadines, Anguilla, Puerto Rico en El Salvador. Ook de ploeg van Stanley Menzo won met 4-1, van Saint Vincent en de Grenadines. RKC-keeper Etienne Vaessen maakte zijn debuut.