Dit is de betekenis achter de tattoos van de Engelse voetballers: van emotionele boodschappen tot een cornflakes-logo

Engeland speelt zondagavond de EK-finale tegen Spanje. Dan zullen ook de bijzondere tattoos van de Engelse spelers weer te bewonderen zijn. Er zitten duidelijke betekenissen achter de plaatjes: van emotionele boodschappen tot een cornflakes-logo.

In Nederland kennen we vooral de leeuw op de rug van Memphis Depay en de gezichtstattoo van Steven Bergwijn. Maar de Engelsen kunnen er ook wat van. Veel van de spelers in de EK-selectie staan vol met tattoos. Hier een overzicht van de bijzondere betekenissen daarachter.

Beschermende keeper

Jordan Pickford, de keeper van Engeland, heeft een volledige sleeve op zijn arm laten zetten. Een plaatje dat eruit springt is dat van een dolk. Het staat symbool voor sterkte en bescherming. Een passende boodschap voor Pickford die het nationale team al vaak beschermde tegen een tegengoal.

Zo stopte Pickford de penalty van Manuel Akanji in de kwartfinale tegen Zwitserland, waardoor Engeland een ronde verder kwam. Hij had daar wel een spiekbriefje voor nodig, wie weet laat hij die de volgende keer wel op zijn lichaam tattooeren.

Eerbetoon aan opa

Phil Foden heeft naast de opvallende nektattoo met de worden 'Sky is the limit' ook een emotioneel cijfer laten zetten aan de andere kant van zijn nek. 47 is het rugnummer van Foden bij Manchester City, een eerbetoon aan zijn opa Ronnie. Die overleed op 47-jarige leeftijd.

Ook Kyle Walker heeft een tattoo ter ere van zijn overleden opa. Dankzij hem begon de verdediger met voetballen. Hij heeft een oog op zijn arm laten zetten. Het staat symbool voor het toeziend oog van zijn grootvader, die altijd van boven naar hem zal kijken. Op zijn rechterschouder eert Walker nog een ander familielid. Hij liet een tattoo van een engel zetten voor zijn overleden nichtje.

John Stones vertelt een verhaal met zijn tattoos. Op zijn benen heeft hij portretten van zijn opa en oma laten zetten. "Ze zijn er niet meer. Dat viel me erg zwaar", vertelde Stones erover op de kanalen van de FA Cup. "Daarna kwam mijn droom om profvoetballer te worden uit."

Coco Pops-aapje

De opvallendste tattoo staat op de arm van Luke Shaw. Hij heeft op zijn arm kleine losstaande afbeeldingen laten zetten. En lijken een beetje op plaktattoos. Er zitten opvallende plaatjes tussen als Spiderman en een milkshakebeker.

Er staat ook een cornflakeslogo tussen. Het aapje van Coco Pops heeft Shaw op zijn arm laten zetten. Het is het lievelingsontbijt van zijn zoontje Reign.

