Eerste oproep voor twee speelsters bij Oranje Leeuwinnen voor cruciale EK-kwalificatieduels

De Oranje Leeuwinnen spelen binnenkort EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Noorwegen. Bondscoach Andries Jonker heeft vrijdag de selectie voor die duels bekend gemaakt.

Chanté-Mary Dompig (AC Milan) en Chimera Ripa (PSV) kregen voor het eerst een oproep voor officiële interlands en kunnen dus hun debuut maken. Verdedigster Caitlin Dijkstra en keepster Daphne van Domselaar zijn niet fit genoeg. Zij maken daarom geen deel uit van de 26-koppige groep, al bestaat er nog wel een kans dat Van Domselaar meegaat naar Noorwegen.

EK-kwalificatieduels

Oranje speelt vrijdag 12 juli in Sittard om 20.45 uur tegen Italië. Bij winst is Nederland zeker van een EK-ticket. Dinsdag 16 juli staat de wedstrijd in en tegen Noorwegen op het programma. Het treffen in Bergen begint om 19.00 uur.

Andries Jonker

"Chimera is een aanvallend ingestelde speelster, die lef heeft en de actie zoekt. En dit ook in de trainingen en wedstrijden durft en heeft laten zien. Chanté-Mary speelt bij AC Milan in een vrije rol aan de linkerkant. En in die rol kunnen we haar hier bij Oranje er ook goed bij hebben", aldus Jonker.

Selectie Nederlandse vrouwen

Jill Bayings (Aston Villa), Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg), Esmee Brugts (FC Barcelona), Veerle Buurman (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Merel van Dongen (C.F. Monterrey), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Chanté-Mary Dompig (AC Milan), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Chastiy Grant (Ajax), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Gwyneth Hendriks (PSV), Renate Jansen (PSV), Dominique Janssen (Manchester United), Daniëlle de Jong (FC Twente), Wieke Kaptein (Chelsea), Lize Kop (Leicester City), Romée Leuchter (geen club), Vivianne Miedema (Manchester City), Nina Nijstad (PSV), Chimera Ripa (PSV), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg), Ilse van der Zanden (FC Utrecht).