Geen supporters bij eerste uitduel PSV volgend seizoen

Bij het eerste uitduel van PSV volgend seizoen mogen geen supporters uit Eindhoven aanwezig zijn. De KNVB heeft de landskampioen een straf opgelegd vanwege afgestoken vuurwerk door supporters tijdens de wedstrijd in Heerenveen.

Op 25 april werd PSV na de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen officieus kampioen van de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen met 8-0 in het Abe Lenstra Stadion. In de slotfase van de wedstrijd moest deze nog stilgelegd worden.

De uitsupporters hadden namelijk vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Dat was reden voor de KNVB om PSV een straf op te leggen. In het eerstvolgende uitduel mag de club geen supporters meenemen, meldt PSV-watcher Rik Elfrink.

Trainer Peter Bosz was na afloop van de wedstrijd al niet te spreken over het gedrag van de fans."Ik snap er weinig van. Het was erg jammer. Ik had liever gehad dat ze het iets later gedaan hadden, net na de wedstrijd."