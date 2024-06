Nederland kan Oostenrijk snel weer treffen op EK: dit is de route van Oranje na de achtste finales

Nederland plaatste zich dinsdag als derde van Groep D voor de achtste finales op het EK. De tegenstander in de achtste finales wordt woensdagavond bekend, maar het lijkt Engeland te gaan worden. Lees hier welke teams het Nederlands elftal daarna nog kan treffen.

Nederland zal hoogstwaarschijnlijk de achtste finale op zondag 30 juni spelen tegen de winnaar van Groep C. Dat is Engeland. Naast de Engelsen zijn ook Italië, Zwitserland en Oostenrijk aan dezelfde kant van het schema geplaatst als Oranje.

Nederland kan ook nog tegen de winnaar van Groep E uitkomen, maar belandt sowieso in de onderste helft van het speelschema. Dat is goed nieuws, want het ontloopt tot de finale in ieder geval favorieten Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk.

Engeland

Engeland stelde dinsdag na een verschrikkelijke wedstrijd tegen Slovenië (0-0) de groepswinst veilig op het EK. Ondanks het matige spel onder bondscoach Gareth Southgate, die zelfs met bekers werd bekogeld, heeft Harry Kane vertrouwen in het verdere verloop van het toernooi. "Ik vond ons veel beter spelen dan tijdens de vorige twee groepsduels", zei de spits na afloop.

De wedstrijd tegen Engeland wordt gespeeld in Gelsenkirchen. Dicht bij de Nederlandse grens dus. Hopelijk krijgt Oranje er veel steun van Nederlandse fans.

Kwartfinales

Als Nederland weet te winnen van Engeland, dan speelt het in de kwartfinales tegen de winnaar van Zwitserland - Italië.

Die kwartfinale wordt gespeeld in Düsseldorf. Wederom goed nieuws voor supporters, want ook die plaats ligt in het westen van Duitsland.

Halve finale

In de halve finale zou Nederland dan Oostenrijk weer kunnen treffen, als beide ploegen alles weten te winnen. Na de pijnlijke nederlaag in Berlijn zou een weerzien met de Oostenrijkers een moeilijke en beladen wedstrijd worden voor Oranje.

Ook de halve finale is goed nieuws qua reisafstand voor de fans. Die wordt namelijk gespeeld in Dortmund. Wat dat betreft lijkt het erop dat Oranje de supporters een dienst heeft bewezen door als derde in de groep te eindigen.

Finale

In de finale kan Nederland weer een van de topploegen van dit EK treffen. Spanje en Duitsland verloren nog geen wedstrijd en zijn dus zeker favorieten voor de finale. Maar ook Cristiano Ronaldo zal willen schitteren in de EK-finale. Hij kan met Portugal tegenover Oranje komen te staan in het geval dat Nederland ondanks de afgang tegen Oostenrijk de eindstrijd bereikt.

Maar het Nederlands elftal kan in de finale ook weer een oude bekende treffen. Frankrijk zit namelijk aan de andere kant van het schema. Nu Kylian Mbappé weer meespeelt bij de Fransen maken ook zij een goede kans op een finaleplaats.

