Nederland kan voor het eerst sinds tijden de halve finale van een EK bereiken

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond in Berlijn tegen Turkije in de kwartfinale van het EK. De inzet: een ticket voor de halve eindstrijd in Dortmund. Wint Oranje, dan doet het iets wat 20 jaar geleden voor het laatst lukte.

In 2004 bereikte het Nederlands elftal in Portugal voor het laatste de halve finale van een Europees kampioenschap, door Zweden na strafschoppen te verslaan. Toen ging het overigens mis tegen het gastland (2-1 verlies). In 2008 (kwartfinales), 2012 (groepsfase), 2016 (niet gekwalificeerd) en 2021 (achtste finales) sneuvelde Oranje al eerder. Ter vergelijking: in die periode werd Nederland vice-wereldkampioen (2010) en won het brons op het WK van 2014.

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Turkije in de kwartfinale Mysterieus. Dat is het woord waarmee je de houding van Ronald Koeman kan omschrijven wat betreft de opstelling van Oranje. Toch gaf hij wel bepaalde hints waar je iets mee kan. Tot nu toe heeft Koeman altijd al verrast met de opstelling. Maar hoe verder je komt, hoe meer dat een risico is. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje.

Nederland - Turkije

Het is niet zeker of Steven Bergwijn mee kan doen. De rechtsbuiten hield aan de met 3-0 gewonnen achtste finale tegen Roemenië een pijnlijke kniepees over. Zaterdagochtend, bij een activatietraining, moet blijken hoeveel pijn hij nog heeft. Linkervleugelverdediger Ian Maatsen, die dit toernooi nog niet in actie kwam, is ziek en bleef daarom achter in het trainingskamp in Wolfsburg.

Bij Turkije is de nood veel hoger. Merih Demiral werd voor twee wedstrijden geschorst vanwege een 'wolvengroet' in de achtste finale tegen Oostenrijk. Hij mist dus ook een eventuele halve eindstrijd, mochten de Turken doorgaan. Verder zijn ex-Feyenoorder Orkun Kökçü en Ismail Yüksek geschorst omdat ze in de wedstrijd met Oostenrijk hun tweede gele kaart van het toernooi kregen.

Hete wedstrijd

Nederland - Turkije staat voor het eerst op het programma op een eindtoernooi. Er wordt een heet potje verwacht in het Olympiastadion in Berlijn. Denzel Dumfries is er klaar voor. "Het geeft mij altijd een boost, ik vind het mooi om onder deze omstandigheden te spelen. Het is ook een kwartfinale, ik denk dat je daar altijd extra gemotiveerd voor bent. Het is fantastisch om hier te staan."

Aan de andere kant staat ook een Nederlander, de in Arnhem geboren Ferdi Kadioglu. Hij kijkt uit naar een weerzien met enkele spelers met wie hij bij Jong Oranje speelde, onder wie Cody Gakpo, de topscorer van het EK. "Ik heb met hem samengespeeld dus weet wat hij kan. Aan de bal is Nederland erg sterk", zei Kadioglu vrijdag.

Mis niets van het EK

