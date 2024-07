PSV gaat met jonkies onderuit bij eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen

PSV heeft het eerste oefenduel van het nieuwe seizoen ruim verloren. Zonder enkele internationals ging de ploeg van trainer Peter Bosz op De Herdgang met 0-3 van Anderlecht.

Het oefenduel tegen Anderlecht werd pas op de dag van de wedstrijd aangekondigd door de club, op last van autoriteiten. Het duel was dan ook besloten, maar was voor fans wel live te zien op Youtube. PSV was niet bestand tegen de Belgische ploeg, die net als de Eindhovenaren speelde met een mix van bekende namen en jonge talenten. PSV speelde voor het eerste in het nieuwe derde tenue, dat veel reacties opleverde.

PSV kwam na ruim een halfuur spelen op achterstand. Na de 0-1 ruststand werd in de tweede helft een strafschop weggeven. Joël Drommel keerde deze, maar zag de rebound wel achter hem in het doel belanden. In de slotfase scoorde Anderlecht ook nog de 3-0, wat tevens de uitslag werd.

Walter Benitez

Op doel stond nog wel een ervaren rot met Walter Benitez. De doelman mocht in maart debuteren voor de nationale ploeg van Argentinië, maar werd niet geselecteerd voor de Copa América en was dus gewoon aanwezig bij de start van de voorbereiding. Voor hem stonden de vijftienjarige Fabian Merién, Jong PSV'er Matteo Dams, Armando Obispo en Mauro. Hij zal de linksbackpositie invullen tot Sergino Dest terugkeert van zijn blessure. Na rust stonden Joël Drommel, Jordan Teze, Emmanuel van de Blaak, Olivier Boscagli en Fredrik Oppegard opgesteld.

Oranje-duo Veerman en Schouten ontbreken

Het middenveld bestond de eeste helft uit Richard Ledezma, Guus Til en Jevon Simons. Na de thee vormden Tygo Land, Ismael Saibari en Isaac Babadi het middenrif. Jerdy Schouten en Joey Veerman komen zaterdagavond met het Nederlands elftal uit in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap, terwijl Malik Tillman net als spits Ricardo Pepi eerder deze week nog met de Verenigde Staten actief waren op de Copa América. Zij sluiten later in de voorbereiding aan.

Luuk de Jong

In de aanval maakte Peter Bosz plaats voor drie spitsen: Jason van Duiven en de 16-jarige Manuel Bahaty flankeerden Luuk de Jong. Jaden de Guzman (zoon van voormalig international Jonathan de Guzman en gezien als groot talent), Jesper Uneken en Hirving Lozano namen in het tweede bedrijf de stokjes over. Noa Lang trainde al wel mee met de selectie, maar met hem wordt nog voorzichtig gedaan. Zodoende zat hij tegen Anderlecht nog niet bij de wedstrijdselectie, meldt PSV-watcher Rik Elfirnk.