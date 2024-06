Denzel Comenentia mist finale kogelslingeren, drama voor Belgische atleten tijdens steeplechase op EK atletiek

De 3000 meter steeplechase op de EK atletiek in Rome is dramatisch verlopen voor de drie Belgische atleten die meededen. Ze moesten alle drie opgeven met een blessure.

Clément Deflandre en Rémi Schyns vielen uit in de eerste van de twee series. Tim Van de Velde moest de strijd staken in de tweede heat. Deflandre gaf tweeënhalve ronde voor de finish op met een pijnlijke achillespees. Schyns blesseerde zich bij een landing in de waterbak en werkte de laatste ronde niet meer af. Van de Velde kwam vroeg in de race ongelukkig ten val bij de waterbak en kon niet verder.

Denzel Comenentia

Op een ander onderdeel deed wel een Nederlander mee. De 28-jarige Denzel Comenentia uit Amsterdam moest zich in de kwalificatie van het kogelslingeren proberen te plaatsen voor de finale. Een worp van 77 meter was meteen voldoende geweest, maar hij slingerde zijn kogel niet verder dan 73.45 meter. Daarmee redde hij de finale niet.

Olympische Spelen

Comenentia verbeterde eerder dit jaar bij wedstrijden in Los Angeles zijn Nederlands record tot 79,09 meter. Hij voldeed daarmee aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van Parijs. Tot nog toe is de Nederlandse kogelslingeraar weinig succesvol geweest op grote kampioenschappen. Hij haalde op voorgaande WK's en EK's atletiek geen enkele keer de finale.

Programma EK atletiek

In het programma van zaterdag 8 juni is er overdag weinig spektakel qua Nederlanders. Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia zouden in actie moeten komen op de 400 meter, maar zij genieten een bijzondere status in Rome. Daardoor mogen ze de heats overslaan. Wel wordt de meerkamp bij de vrouwen afgesloten en staat Sofie Dokter er daar goed voor.