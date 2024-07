Fleur Jong: na dubbele beenamputatie nu wereldrecordhouder én mooiste sportvrouw van 2023

Fleur Jong aast deze zomer op de Paralympische Spelen op twee gouden medailles. De atlete uit Purmerend komt in Parijs in actie op de 100 meter sprint en in het verspringen. Lees hier alles over de paralympisch kampioene, die werd verkozen tot mooiste sportvrouw van 2023.

"Bijna 17 jaar lang leidde ik een leven zoals dat van de meesten van mijn leeftijd", vertelt Jong op haar website. Elke dag ging ze naar school, en in het weekend deed ze leuke dingen met vrienden. Ze danste in wedstrijdteams en tenniste fanatiek. Maar in december 2012, een paar dagen voor haar 17e verjaardag, kwam daar verandering in.

Bacteriële bloedinfectie

Van de ene op de andere dag werd Jong erg ziek. Ze dacht dat er sprake was van een extreme griep. "Ik had koorts en kon niet eens meer uit bed stappen, want op mijn benen staan lukte niet. Dat is het laatste wat ik weet", vertelde ze in een interview met Women's Health.

Een onschuldige bacterie was in haar bloedbaan terecht gekomen. Het lichaam van de toen 16-jarige Jong raakte daardoor in een toxische shock. Haar bloed circuleerde alleen nog in de vitale delen van haar lichaam: haar hart, longen en hersenen. De delen waar geen bloed meer naartoe stroomt sterven dan af. Hierdoor werden acht vingertoppen, het rechteronderbeen en haar linkervoorvoet en -hiel geamputeerd.

Fleur Jong op de WK Para Atletiek 2023. Getty Images

'Bel maar als je tweede been eraf is'

Na die eerste amputaties probeerde Jong haar leven weer op te pakken en opnieuw invulling te geven. Omdat ze altijd veel plezier uit sport had gehaald, probeerde ze verschillende sporten uit op een paralympische talentendag van NOC*NSF. In 2013 kwam ze voor het eerst in aanraking met atletiek. De bondscoach Guido Bonsen zag potentie in Jong. Hij sprak de toch wat bizarre woorden: "Bel maar als je tweede been eraf is." Dat gebeurde ook.

Fleur Jong met trainer Guido Bonsen. Getty Images

In april 2014 belde ze. Ze had ook haar linkerbeen laten amputeren, omdat deze niet naar behoren functioneerde. Fleur kan haar allereerste atletiektraining op haar blades nog goed herinneren. Dat was heel onwennig, en haar beweging leek meer op stuiteren dan op rennen.

Paralympische Spelen

Toch kreeg ze de smaak te pakken. Ze specialiseerde zich op meerdere onderdelen: 100 meter, 200 meter en verspringen. Daarmee stond Jong al in 2016 op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Op de Spelen van Tokio won ze haar eerste gouden paralympische medialle op het onderdeel verspringen.

Mooiste sportvrouw van 2023

Jong werd in 2023 uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar door tijdschrift FHM, als eerste paralympisch atlete ooit. Daarmee trad ze in de voetsporen van sportvrouwen als Irene Schouten, Jutta Leerdam en Lieke Martens. "Het is een mooie toevoeging aan alles wat ik op sportief vlak probeer te bereiken, maar ook maatschappelijk", vertelde Jong over de verkiezing aan Harper's Bazaar. "Schoonheid zit in trots, zelfvertrouwen en eigenliefde. Elk lichaam verdient het om gezien te worden en ik ben erg trots op de sterkte die ik heb."

Stichting Para Atletiek

De 28-jarige atlete zet zich ook maatschappelijk in met haar stichting. Jong richtte in 2017 samen met trainer Bonsen de stichting Para Atletiek op. Ze zetten zich in voor sporters met een handicap. Het doel is hen te ondersteunen en stimuleren in het ontdekken van hun mogelijkheden en het verleggen van hun grenzen.

Wereldkampioenschappen

In 2023 werd Jong wereldkampioene op de 100 meter sprint en in het verspringen in klasse T64. Ook dit jaar zal ze in die twee disciplines voor goud gaan. De WK Para Atletiek vinden plaats van 17 tot en met 25 mei in het Japanse Kobe. Jong komt op 20 en 21 mei in actie.

Wereldrecord

Op 30 juni van dit jaar liet Jong een wereldrecord op de 100 meter. In de klasse met twee prothesen kwam ze op het NK tot een tijd van 12,35. "Ja, wie had dat gedacht? De wind is goed, het weer is goed en we zitten in een stadion met eigen publiek. Een mooiere wedstrijd kun je eigenlijk niet krijgen", jubelde Jong na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl.

Paralympische Spelen

Jong lijkt klaar voor de Paralympische Spelen (28 augustus tot en met 8 september). "Als ik met twee gouden medailles naar huis mag, dan zijn de Spelen het meest geslaagd. Maar soms heb je dat niet in de hand. Ik ga enorm mijn best doen door voor mezelf het hardste ooit te lopen en het verst te springen. Dan ga ik merken wat het resultaat is. Ik ga ervan uit dat het een grote happening en beleving wordt."