IJskoude voorbereiding België in aanloop naar World Cup of Darts: 'Enige manier om ver te komen'

De World Cup of Darts staat op het punt van beginnen en België is vanzelfsprekend een van de toplanden dat meedoet. Het duo bestaat voor het zoveelste jaar op rij uit Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Tussen dat tweetal botert het totaal niet, met als dieptepunt de talloze Belgische relletjes van het afgelopen jaar.

Na een jaar vol bedreigingen, een vechtpartij en een gebroken schouder staan Van den Bergh en Huybrechts 'gewoon' samen aan de oche in Frankfurt, waar de World Cup of Darts wordt gehouden. De soap begon allemaal bij de vorige editie van het landentoernooi, toen bleek dat het achter de schermen flink donderde. "Dat was een wanvertoning", oordeelt Vincent van der Voort, die in 2012 meedeed aan het toernooi samen met Raymond van Barneveld, in het Algemeen Dagblad.

Halve finalist

Van den Bergh was destijds niet blij met een opmerking die Huybrechts maakte tegen reserve Mike De Decker. Hij voelde het als een bedreiging en diende een klacht in bij de DRA (Darts Regulation Authority). Het tweetal gaf elkaar geen 'boksje' en keek elkaar ook nauwelijks aan tijdens wedstrijden. Halverwege het toernooi lekte het uit naar buiten, dus maakten Van den Bergh en Huybrechts het enigszins goed, met een halve finale als resultaat.

Vechtpartij

De ruzie maakte veel los in België, ook omdat de families van alle betrokkenen zich ermee bemoeiden. Huybrechts viel De Decker aan, aangezien hij dacht dat De Deckers moeder zijn gezin bedreigde. Die ruzie werd op camera vastgelegd en lekte begin dit jaar uit. Het kwam Huybrechts te staan op een boete van 1750 euro en een waarschuwing van de DRA.

Volgens Van der Voort was het 'een schande voor het land en een schande voor hen zelf'. "Maar daarna hebben ze tijdens dat toernooi de draad wel opgepakt en ik denk dat ze dat nu ook af moeten spreken. Dat ze er op het podium vol voor gaan en buiten het podium elkaar lekker met rust laten. Dat is de enige manier om ver te kunnen komen", verwacht hij.

Gebroken schouder

Voor Huybrechts zelf bleef het niet bij die roerige periode, hij brak in mei ook nog eens zijn werpschouder op twee plekken. Het werd een race tegen de klok om de World Cup of Darts te halen, die hij won. Van der Voort stelt dat het ook een eerkwestie is. De Nederlandse darter vindt wel dat hij zich moet gedragen. "Je speelt niet alleen voor jezelf, ook voor je land. Als ze dat allebei kunnen, is België gewoon weer een gevaarlijk team."