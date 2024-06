'Blade Babe' Marlou van Rhijn hoopt dat Paralympische Spelen meer aandacht krijgen in Parijs

De Olympische Spelen van Parijs komen eraan. Daarachter volgen altijd de Paralympische Spelen, wat toch een stuk minder aandacht krijgt. Voormalige atlete Marlou van Rhijn vindt dat jammer en haalt de Spelen van Londen aan als voorbeeld hoe het ook kan.

Blade Babe, zoals Van Rhijn wordt genoemd, debuteerde op de Paralympische Spelen van 2012 in Londen. Zij zag dat meteen als benchmark voor alle Spelen die daarna volgden. De aandacht die de paralympische sport daar kreeg, zag ze later nergens meer terug.

"Toen ik net begon, viel ik echt met mijn neus in de boter", zegt Van Rhijn tegen Sportnieuws.nl. "Londen was enorm groot, toen dacht ik: 'Waar heeft iedereen het over met weinig aandacht?' Ik had het hartstikke druk."

Wereldrecords en drie gouden medailles

In Londen haalde Van Rhijn - die op jonge leeftijd een dubbele onderbeenamputatie onderging - zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter in haar klasse (T43/T44). Vier jaar later, in het Braziliaanse Rio de Janeiro, pakte Blade Babe op beide afstanden goud. In 2021 stopte zij als atleet, met twee wereldrecords op haar naam. Zij heeft de records op 100 meter en 200 meter en had ook nog even het record op de 400 meter.

'Spook' die over de sport heen hangt

"Toen ik stopte dacht ik: ik word geen spook die nog over de sport heen hangt", blikt Van Rhijn terug op haar afscheid als topsportster. Ze mist het overigens geen moment om elke dag snoeihard te trainen. Met een lach zegt ze: "Ik weet niet of ik dat hoor te zeggen."

"Tegelijkertijd dacht ik: ik laat de sport achter, terwijl ik denk dat het beter kan." Van Rhijn vindt dat de Paralympische Spelen weer professioneler moeten, met de Spelen van Londen dus als beste voorbeeld. "Dus ik ben achter de schermen gaan kijken hoe het nog iets professioneler kan worden. Maar niet meer door mij persoonlijk."

De Slimste Mens

Overigens deed Van Rhijn in december van 2022 nog mee aan De Slimste Mens. Uiteindelijk werd zij na vier dagen uitgeschakeld.