Tess Lieder vertelt over bizarre aanvaring met Oranje-hockeysters: 'Jullie gaven ons vol op ons donder'

Het gaat er lang niet altijd vriendelijk aan toe tussen Nederlandse sporters onderling op de Olympische Spelen, zo blijkt uit verhalen van ex-hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog en ex-handbalinternational Tess Lieder.

Hoog en Van As vertellen in hun podcast 'En door' over hun ervaringen met andere sporters. Met name de handbalsters bleken behoorlijk gemeen. "Als ze mij vroeger zagen op Papendal, dan riepen ze unicorn en dan gingen ze lachen", vertelt Van As. "Omdat ik een knot op mijn hoofd had. Hoe gemeen zijn vrouwen dan? Ik vond dat helemaal niet leuk."

Hoog moet er desondanks flink om lachen: "Zo triest. Maar nu hebben ze allemaal hoge staarten en knotten, een trendsetter ben jij."

'Leuke meiden'

Toch houden de dames wel van handbal. "Het gaat lekker snel, die meiden zien er allemaal leuk uit en het is leuk om naar te kijken. Al volgen we ze pas sinds ze succesvol zijn", erkent Van As. Hoog: "We zijn in Rio nog gaan kijken naar hun wedstrijd om de derde en vierde plek, ze werden uiteindelijk vierde. Maar ze hebben handbal wel echt op de kaart gezet."

Tess Lieder

In de podcast krijgt voormalig keepster van Oranje Tess Lieder (voorheen Wester) de vraag of ze nog een leuke anekdote heeft over de Olympische Spelen. Die heeft ze wel.

"We waren in Rio (2016, red.) en wij zaten met de handbalsters een verdieping boven jullie of onder jullie", vertelt Wester over het olympisch dorp. "Wij stonden een keertje in de lift en toen kwamen jullie erbij. En jullie hebben ons toen vol op ons flikker gegeven."

"We waren volgens jullie te luid geweest 's avonds. 'Wij proberen hier te presteren en wat denken jullie wel niet'. Wij keken elkaar en dachten 'huh, wij lagen toch gewoon te slapen'. En voordat we het wisten, stapten jullie de lift alweer uit. Wij vonden toen heel raar en natuurlijk vervelend voor jullie dat jullie niet hadden kunnen slapen. Maar wij waren het niet."

Van As en Hoog zeggen er allebei niets meer van te weten, maar zeggen zich wel te herinneren dat er soms veel herrie was in het hotel. "Volgens mij waren zij dat wel, want zij waren toen door naar een volgende ronde." Hoog stelt er '100 procent' van overtuigd te zijn dat het Van As was die de handbalsters aansprak, maar die ontkent alles.

Tom Dumoulin

"Wij waren natuurlijk ook superdirect naar iedereen", erkent Hoog. "Dat kregen we van iedereen te horen. We kwamen daar met zestien vrouwen overal op af, allemaal super bijdehand. Dat was voor sporters natuurlijk best intens. Ik weet nog met Ferry Weertman en Tom Dumoulin. Die werden helemaal gek van ons. Introverte Tommie. Echt heftig."