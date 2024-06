Programma Roland Garros: Kroonprinsen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner vechten om finaleplek

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs is aanbeland bij de halve finales van het enkelspel. De cruciale wedstrijden richting de overwinning op en Grand Slam staan garant voor spektakel. Zo ook de kraker in de halve finale bij de mannen tussen kroonprinsen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.

Tallon Griekspoor toonde in Parijs aan nog steeds in goede vorm te verkeren. Waar hij op de Australian Open al de derde ronde bereikte deed hij dat op Roland Garros dunnetjes over. Na twee vlekkeloze partijen in de eerste en tweede ronde wachtte een grote uitdaging voor de Nederlander. Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, was de tegenstander van Griekspoor. De Duitse viervoudig halve finalist schakelde al Rafael Nadal uit en is gebrand om de finale te bereiken. Griekspoor maakte er een waanzinnig spannend gevecht van, maar moest in de supertiebreak in de beslissende vijfde set zijn meerdere erkennen in Zverev.

Hoe laat spelen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner?

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hadden allebei al een lastige tegenstander in de kwartfinale van Roland Garros. De twee toptalenten lieten het er echter vrij makkelijk uitzien. De Spanjaard walste over Stefanos Tsitsipas heen en Sinner maakte gehakt van Grigor Dimitrov. Een ware titanenstrijd tussen de twee toptalenten uit het tennis staat daarom op de planning in de halve finale. Om 14:30 uur zullen Sinner en Alcaraz het veld betreden om uit te gaan maken wie de eerste finalist van Roland Garros wordt.

Sinner kreeg op Roland Garros al een heel fijn nieuws na de opgave van Novak Djokovic. Doordat de Serviër een operatie moest ondergaan en niet verder kon spelen, is de jonge Italiaan nu de nummer één van de wereld. Die positie verdedigt hij tegen Alcaraz, de huidige nummer 3 van de wereld.

Halve finale

De andere halve finale is er ook een van formaat. Daarin vecht Casper Ruud om een plekje in de finale. De Noor stootte automatisch door naar de halve finale na de opgave van Djokovic en krijgt dus voor het eerst weer tegenstand na zijn vierde ronde tegen Taylor Fritz. Ruud treft gelijk een zware opponent, want de andere halve finalist is Alexander Zverev. De huidige nummer vier van de wereld rekende al af met top 10-spelers als Alex de Minaur en Holger Rune. Ook Griekspoor delfde het onderspit tegen Zverev.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.