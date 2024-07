Live Tour de France 2024 | Massasprint op komst, eerste Nederlander uitgevallen

Na de lastige etappe door het Centraal Massief, krijgen de sprinters donderdag weer een kans in de twaalfde etappe van de Tour de France. In de etappe naar Villeneuve-sur-Lot, waar deze eeuw nog een Nederlander op prachtige wijze een etappe won, zien we Fabio Jakobsen niet meer terug.

De rit gaat vanaf 12.35 uur over 203,6 kilometer in zuidwestelijke richting van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot, waar rond 17.30 uur de finish wordt verwacht. Aanvallers zullen echter ook mogelijkheden zien. Volg hieronder de etappe live.

Op en af

Het parcours van de etappe is namelijk zeker niet vlak. Het gaat op en af door de regio's Cantal en Lot. Maar met drie beklimmingen van de vierde categorie is het niet al te lastig voor de sprinters, al grepen die de twee keer dat de Tour finishte in Villeneuve-sur-Lot wel naast de zege.

Profiel van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Eenzame Fabio Jakobsen stapt tijdens twaalfde etappe uit de Tour de France De Tour de France gaat als een nachtkaars uit voor de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen. De 27-jarige wielrenner uit Heukelum (vlakbij Leerdam) is aan het begin van de twaalfde etappe afgestapt. Hij was moederziel alleen.

Erik Dekker in 2000

In 2000 kwam de Nederlander Erik Dekker na een solo van 30 kilometer aan in de finishplaats. Het was zijn eerste van drie etappezeges in die Tour.

Gele trui

Tadej Pogacar start opnieuw in de gele trui. De Sloveen heeft zijn voorsprong op de Belg Remco Evenepoel uitgebreid tot 1.06 minuut. Evenepoel draagt zelf de witte trui van het jongerenklassement. De Noor Jonas Abrahamsen verloor de leiding in het bergklassement aan Pogacar, maar hij draagt de bolletjestrui nog wel.

Tadej Pogacar verrast door Jonas Vingegaard in de Tour: 'Maar ik denk dat we nu gelijk staan' Het was de vraag hoe goed Jonas Vingegaard in de Tour de France zou verschijnen. Maar in de elfde etappe van de Tour woensdag liet de Deen van Visma | Lease a Bike zich zien. En hoe. Hij verraste Tadej Pogacar in een sprint om de etappezege. De geletruidrager was zelf ook verrast.

Wel of geen sprint?

Biniam Girmay uit Eritrea vertrekt in de groene trui van het puntenklassement. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché zal niet koste wat het kost zijn voorsprong willen verdedigen of uitbreiden. Er liggen namelijk minder punten op de streep in de strijd om de sprinttrui. De kans is dus aanwezig dat een grote vluchtgroep de zege krijgt.

Tour de France

