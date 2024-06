Voorwerp met explosieven na oefenduel Duitsland blijkt vals alarm

De melding van een voorwerp met explosieven buiten het stadion na afloop van een oefeninterland tussen Duitsland en Oekraïne bleek vals alarm. Door de vonst moesten mensen in het stadion blijven of via een andere route naar buiten.

De politie van Neurenberg bekendgemaakt dat het ging om vals alarm. De politie zette rond 23.00 uur een deel rond het stadion af na de vondst van een voorwerp met vermoedelijk explosieven.

Duitsland stelt teleur in eerste EK-oefenduel, Harry Kane haalt bij Engeland Ronaldo in Bij Duitsland is er tien dagen voor de start van het EK in eigen land nog veel werk aan de winkel. De gastheer kwam in de eerste oefenwedstrijd voor het EK niet eens tot scoren. Bij Engeland zag het er beter uit.

De bussen voor beide teams bleven langer in het stadion en ook vertegenwoordigers van de media mochten niet naar buiten. Een deel van de aanwezige toeschouwers werd via een andere route uit het stadion geleid.

"We zijn ons bewust van een gevaarlijke situatie buiten het stadion die we zeer serieus nemen", meldde de politie aanvankelijk. Ruim een kwartier later volgde een mededeling dat er geen sprake meer was van een dreigende situatie.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Duitsland en Oekraïne oefenden in Neurenberg voor het EK. Het werd 0-0. Op 14 juni gaat het Europese toernooi van start met een wedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland in München.