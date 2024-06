Finland - Nederland: op deze zender kijk je live naar laatste wedstrijd Lieke Martens bij de Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen gaan dinsdagavond verder met de kwalificatie voor het EK 2025 met een uitwedstrijd tegen Finland. Om 18:00 uur komt Lieke Martens voor het laatste in actie namens het Nederlands elftal. Hier lees je op welke zender je naar deze wedstrijd kan kijken.

Het verlies in en tegen Italië tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd begin april is door de Oranje Leeuwinnen goed hersteld. De laatste twee wedstrijden tegen Noorwegen en Finland werden met 1-0 gewonnen. Daardoor hebben de vrouwen de koppositie in handen. In de uitwedstrijd tegen Finland kunnen de vrouwen een goede slag slaan richting het EK 2025 in Zwitserland.

Afscheid Lieke Martens

De wedstrijd tegen Finland was voor Lieke Martens de laatste wedstrijd in Nederland. Op het Kasteel in Rotterdam leek ze haar afscheid met een prachtig doelpunt te bekronen, maar helaas raakte ze de lat. Martens speelde een goede wedstrijd en kreeg in blessuretijd een staande ovatie en een publiekswissel. De emoties kwamen na afloop omhoog en dat zorgde voor de nodige tranen. Dinsdagavond mag de beste voetbalster ter wereld van 2017 nog één laatste keer het shirt van het Nederlands elftal aantrekken.

Op welke zender is Finland - Nederland?

De wedstrijd tussen Finland en Nederland begint om 18:00 uur in Stadion Tammelan in Tampere. De voorbeschouwing voor de wedstrijd wordt vanaf 17:45 uur uitgezonden op NPO 1. Bovendien is het duel live te volgen via de livestream van NOS. Je kunt het duel ook live volgen via onze widget die hieronder staat.

Daniëlle van de Donk kondigt afscheid aan

Terwijl voor Martens dus na dinsdag het doek definitief valt in Oranje, kondigde een andere speelster ook haar afscheid aan. Daniëlle van de Donk (32) heeft aangegeven dat het EK 2025 haar laatste optreden voor het Nederlands elftal zal zijn. Het is nog niet bekend of de aanvallend ingestelde middenvelder dan ook stopt met clubvoetbal. Op dit moment staat ze nog onder contract bij Olympique Lyon.

Met de aankondiging van Van de Donk verdwijnt er opnieuw een speelster uit de gouden generatie van Oranje. In 2017 werden zij Europees kampioen in eigen land. Vervolgens stonden zij ook in de finale van het WK in 2019, waarin werd verloren van Frankrijk.