Van Fortuna Sittard naar de zon: Gouden Schoen-winnares Tessa Wullaert maakt gewenste toptransfer

Tessa Wullaert heeft haar begeerde transfer te pakken. De Belgische goalgetter scoort er al jarenlang lustig op los en mag dat nu in Italië gaan doen. Met de overstap naar Inter komt ook de wens om in een warm land te voetballen uit.

Want Wullaert mag dan wel al in vier landen gevoetbald hebben, om het lekkere weer staan België, Duitsland, Engeland en Nederland natuurlijk niet bekend. Al regende het vooral doelpunten voor de spits. Zeker in haar thuisland en Nederland scoorde ze er lustig op los. De afgelopen vier seizoenen liep ze in dienst van Anderlecht en Fortuna Sittard telkens minimaal één op één.

Nieuwe uitdaging

Het afgelopen seizoen scoorde de Belg 26 goals in 22 wedstrijden, waarmee ze met een ruime voorsprong van zes treffers de topscorerstitel in ontvangst mocht nemen. Als aanvoerder van Fortuna Sittard eindigde ze dit seizoen als vierde, nadat de Limburgers vorig jaar met een derde plaats debuteerden in de Eredivisie Vrouwen. Het dichtste bij een prijs met Fortuna was Wullaert dit seizoen in het bekertoernooi, waarin de finale met 3-1 werd verloren van Ajax.

Na twee jaar in Nederland vindt de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg (83 treffers in 136 wedstrijden) het dus tijd voor een nieuwe uitdaging. Met Inter vertrekt ze naar een Italiaanse subtopper. De Milanezen bereikten twee jaar op rij de kampioenspoule, maar werden daarin ook beide edities laatste. Wel voldoet Italië aan een niet-sportieve eis van Wullaert: "Ergens waar het warm is", liet ze eerder vallen over haar gewenste nieuwe bestemming.

Zevenklapper

Naast Fortuna Sittard, zal Wullaert ook Telstar gaan missen. Tegen de ploeg uit Velsen-Zuid stond de topscorer namelijk garant voor doelpunten. Ze scoorde in alle vier de wedstrijden die ze tegen de Noord-Hollanders speelde, maar vooral in de uitwedstrijden was het raak: vorig seizoen scoorde ze vijf keer gedurende Telstar-uit, dit seizoen liet ze zelfs zeven keer het net bollen op bezoek bij de Witte Leeuwen.