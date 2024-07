'Was de grip totaal kwijt': snoeiharde Nederlandse kritiek op Anthony Taylor na Spanje - Duitsland

Anthony Taylor mag bijna zeker zijn koffers gaan pakken na Spanje - Duitsland. De scheidsrechter had een opvallend negatieve hoofdrol. De Engelse arbiter zag meerdere overtredingen niet en voormalig topscheids Mario van der Ende vond het schrikbarend slecht. "Hij wil altijd wat anders doen."

Bij een topwedstrijd hoort een topscheidsrechter, maar dat was bij deze topper niet het geval. Althans, dat is de mening van Van der Ende. "Op dit toneel mag je wel een scheidsrechter van het juiste niveau hebben. Het was een absolute topwedstrijd, maar Taylor was vanaf de eerste overtreding de grip kwijt", zegt Van der Ende tegen Sportnieuws.nl.

Wedstrijd aanvoelen?

In de eerste minuten maakte Toni Kroos een stevige overtreding op Pedri, maar de Duitser bleef onbestraft. Tot overmaat van ramp moest Pedri het veld geblesseerd verlaten. "En dan roepen mensen: 'je moet de wedstrijd een wedstrijd laten worden'. Onzin. Als scheidsrechter had Taylor daar al een heel belangrijke angel uit de wedstrijd kunnen halen."

'Honderd procent penalty voor Duitsland'

Ook in de verlenging van de wedstrijd, die Spanje uiteindelijk met 2-1 won, zag Taylor er niet goed uit. Marc Cucurella kreeg de bal keihard op zijn hand geschoten, maar Taylor en de VAR gaven Duitsland geen penalty. Er werd zelfs niet gekeken door de desbetreffende VAR.

Van der Ende vond het typisch een Engelsman. Hij maakte de vergelijking met het links rijden in Engeland. "Daar dacht ik gelijk aan, want ze willen altijd net even anders doen", lachte Van der Ende. "Negen van de tien scheidsrechters zou hier gewoon een penalty voor geven, maar Taylor niet."

Geen VAR-ingreep: 'Was dit een natuurlijke houding?'

De voormalig arbiter vond het tamelijk opvallend dat de VAR niet ingreep. "Dit is toch geen natuurlijke houding? Ik heb mijn arm normaliter niet zo naast mijn lichaam, hoor. De VAR had hier Taylor gewoon naar het scherm moeten roepen. Nu krijg je allerlei hersenspinsels, maar het gaat erom of het hands is. En dat was het."

Einde toernooi voor Taylor

Anthony Taylor floot dit toernooi drie wedstrijden, maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Volgens Van der Ende kan de UEFA niet anders. "Deze man krijgt geen halve finale toegewezen, die is klaar op het EK. In eerste instantie vanwege zijn niveau en daarnaast kan Engeland ook nog naar de halve finale."

Van der Ende verwacht dat Slavko Vincic (Slovenië), Szymon Marciniak (Polen), Daniel Siebert en Felix Zwayer (beide Duitsland) de halve finales krijgen toegewezen. "Dat is allang en breed bepaald door de UEFA. François Letexier had ook gekund, maar niet nu Frankrijk naar de halve finale is", aldus Van der Ende.

