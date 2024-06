Dit is de vriendin van Tourfavoriet Tadej Pogacar: tranen vanwege overleden moeder, al jarenlang verloofd en succesvol wielrenster

Hij is dé favoriet voor de eindoverwinning in de Tour de France: veel ogen zullen gericht zijn op de Sloveense veelwinnaar Tadej Pogacar. Wie er tijdens de Tour ongetwijfeld ook opduikt, is zijn verloofde Urska Zigart. Wat weten we allemaal van de grote liefde van Pogi?

Net als Pogacar (25) is de twee jaar oudere Zigart een talentvolle Sloveense op de wielrenfiets. Weliswaar won ze nog lang niet zoveel als haar partner, maar met een nationale titel op de weg en maar liefst vier keer de Sloveense titel in het tijdrijden staan er in huize Pogacar ook wat medailles van haar in de prijzenkast.

Wie is de vriendin van Tadej Pogacar?

Dat de twee elkaar leerden kennen op de fiets is dan ook niet zo gek. Dat gebeurde acht jaar geleden tijdens een trainingskamp met de Sloveense ploeg ROG-Ljubljana, toen Pogacar pas 17 jaar oud was. Zigart durfde het op die leeftijd nog niet aan met de latere winnaar van twee Tour de France-edities. Dat gebeurde pas toen Pogacar achttien was. "Het duurde wel even voordat we een koppel werden", vertelde ze jaren later aan Het Laatste Nieuws.

Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. In 2021 maakte Pogacar vol trots bekend dat hij Zigart ten huwelijk had gevraagd. Pogacar heeft in de jaren daarna al heel vaak laten blijken hoe belangrijk zijn verloofde voor hem is. Dit jaar zei hij na zijn overwinning tijdens Strade Bianche dat Zigart onmisbaar is in zijn leven. "Zonder haar zou ik niet kunnen doen wat ik doe, zij maakt mijn leven makkelijker op de fiets", vertelde Pogacar.

Overleden moeder

Op 21 april 2022, toen Zigart pas 25 jaar oud was, overleed haar moeder Darja aan de gevolgen van kanker. Zij was enorm belangrijk in haar leven en inspireerde Zigart om vol voor een loopbaan als wielrenster te gaan. Toen Pogacar precies twee jaar later met overmacht Luik-Bastenaken-Luik won, eerde hij met een emotioneel gebaar zijn overleden schoonmoeder. "Het was behoorlijk emotioneel voor mij om de hele dag op de fiets te zitten. Ik dacht steeds aan Urska's moeder", vertelde Pogi na afloop toen hij vocht tegen de tranen.

Ook zonder haar moeder wijkt Zigart op belangrijke momenten niet van Pogacars zijde. Toen de Sloveen dit jaar heerste in de Giro d'Italia was zij er uiteraard bij. Mocht Pogacar zijn favorietenrol inlossen en voor de derde keer de Tour de France winnen, dan zal ze er in Frankrijk ook bij zijn.