Frank van den Broek kijkt ogen uit bij Tourdebuut: 'Soms denk ik: waar ben ik beland?'

Het gaat snel met de carrière van Frank van den Broek. De 23-jarige Nederlander maakt zaterdagmiddag zijn Tourdebuut, terwijl hij twee jaar geleden voornamelijk in eigen land en België eendagskoersen reed. Nu maakt hij onderdeel uit van het fietsgeweld waar hij iedere zomer naar keek.

"Als ik vrij was van school ging ik lekker lui op de bank een etappe kijken en daarna nog de avondprogramma's", zegt de renner van Team dsm-firmenich PostNL in afwachting van de Tourstart. Toch is de voormalig student informatica niet echt onder de indruk. "Het voelt allemaal vrij natuurlijk. Ook in een clubteam heb je soigneurs en mechaniekers. Het dagritme is hetzelfde, alleen alles eromheen is anders. Soms denk ik wel: waar ben ik nou eigenlijk beland?"

Eindzege Ronde van Turkije

Van den Broek fietst dit jaar voor het eerst tussen de profs en dat gaat hem goed af. Dit jaar won hij tot ieders verbazing de Ronde van Turkije. Zijn team liet hem een dag voor eigen succes gaan en dat leverde niet alleen ritwinst op maar ook de leiderstrui, die hij niet meer afstond. "Het was een verrassing en ik moet er meteen bij zeggen dat er niet veel klimmers meededen", tempert Van den Broek die prestatie toch enigszins.

Op jonge leeftijd kreeg Van den Broek een racefiets van zijn ouders, nadat hij een kruisband in zijn knie scheurde. Andere sporten kon hij daardoor niet meer beoefenen. "Ik had wel eens wedstrijdjes gefietst, zoals de Joop Zoetemelk Classic, op een gewone fiets. Langzaam groeide de competitiedrang, maar pas twee jaar geleden ontdekte ik dat ik kan klimmen."

'Ontdekkingsreis'

Toch hoeven de Nederlandse Tourliefhebbers Van den Broek niet vooraan te zien tijdens de klimetappes. "Die zijn wellicht nog te lastig voor mij", stelt Van den Broek. "Deze Tour wordt toch vooral een ontdekkingsreis. Ik moet zien waar ik sta op dit allerhoogste niveau. Ik hoop me te kunnen tonen en als ik de slotdag in Nice haal ben ik sowieso tevreden. Je wordt er ook sterker van."

Tijdens de presentatie van de Ronde van Frankrijk kreeg Van den Broek mee waarom het de grootste koers ter wereld is. "Een lange dag, ik begon me zelfs een beetje te vervelen. Maar het was wel mooi, al die mensen." Het was een eerste kennismaking met wat hem de komende weken te wachten staat. "Aan de ene kant is het contrast met wat ik gewend was supergroot. Maar het blijft gewoon koersen en afzien op de fiets."

