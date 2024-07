Teleurgestelde Visma-topper Wout van Aert klaagt bij zijn vrouw over slechte benen in Tour

Het is nog niet de Tour de France van Wout van Aert. De 29-jarige Belg eindigde tijdens de openingsrit nog op het podium, maar daarna wil het niet meer lukken. De achtste etappe leek hem op het lijf geschreven. Toch kwam Van Aert op ruime achterstand binnen van Biniam Girmay, die zijn tweede ritzege van deze Tour in de wacht sleepte.

Een glooiende rit met een slotkilometer die vals plat omhoog liep. Normaal gesproken is dat het parcours waar Van Aert goed uit de voeten kan, zoals hij al zo vaak in het verleden heeft laten zien. Toch kon hij zaterdag niet meedoen in de strijd om de ritzege. De Belgische veelwinnaar kwam als 132ste over de streep op 1 minuut en 38 seconden van Girmay.

Geen rol van betekenis

Van Aert toonde hij zich wel weer als superknecht. In de rit naar Colombey-les-Deux-Églises reed de Belg op kop van het peloton om klassementsrenner Jonas Vingegaard in goede positie te houden. Echter kon hij geen rol van betekenis spelen in de finale.

Na de finish stond gelukkig zijn echtgenote Sarah klaar om hem op te vangen. "Het is gewoon, nog altijd mijn benen. Twee betonnen blokken", vertelde een zichtbaar teleurgestelde Van Aert tegen zijn vrouw zoals te zien is op de beelden van het Belgische Het Laatste Nieuws.

De kinderen van Van Aert, Jerome en Georges, waren ook van de partij, waardoor er alsnog een glimlach op het gezicht van de renner verscheen. Zij zorgen even voor wat afleiding van de koers, waar hij nog niet zijn stempel kan drukken.

Wout van Aert mist topvorm

De achtste etappe is de volgende teleurstelling voor Van Aert in deze Tour de France. Donderdag werd de Belg nog gehinderd door zijn landgenoot Jasper Philipsen, waardoor een zesde plaats het maximaal haalbare was in de massasprint.

Bovendien verliep de tijdrit in de zevende etappe behoorlijk teleurstellend. Met een 24e plaats op bijna twee minuten van de winnaar Remco Evenepoel doemen de vragen op wat er aan de hand is met de alleskunner.

Cruciale gravelrit

Van Aert bleef na de tijdrit waarin hij niet in de buurt kwam van zijn concurrenten niet stilzitten. De negenvoudig etappewinnaar in de Tour sprong na alle verplichtingen opnieuw op de fiets om een ritje te maken. Samen met ploeggenoot Tiesj Benoot reed hij nog wat kilometers op gravelstroken.

Geen gekke gedachte, want zondag wachten de renners een cruciale rit met gravelstroken. In voorbereiding op de negende etappe reed Van Aert nog 12,5 kilometer. 'Cool down' plus 'gravelvoorbereiding', schreef hij bij zijn bericht op Strava.

