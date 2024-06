Femke Bol en Lieke Klaver kunnen record aan prijzengeld verdienen op nieuw atletiekkampioenschap

De wereldatletiekbond introduceert vanaf 2026 een tweejaarlijks kampioenschap: het World Athletics Ultimate Championship. Daarin treffen alleen de beste atleten van de wereld elkaar. De prijzenpot is gevuld met een recordbedrag van 10 miljoen dollar.

Het World Athletics Ultimate Championship zal voor de eerste keer worden gehouden in Boedapest, in september 2026. Alleen de top acht of top zestien van de wereldranglijst van een atletiekdiscipline kan meedoen aan het 'ultieme' kampioenschap.

Prijzengeld

De winnaar van een onderdeel verdient naar verwachting 150.000 dollar. Zowel de deelname van enkel topatleten als het enorme bedrag aan prijzengeld moet de deelnemers motiveren. "We laten het beste van het beste zien en doen alleen halve finales en finales. Daardoor voelen de atleten meteen de druk van moeten presteren", zegt voorzitter Sebastian Coe van World Athletics bij de bekendmaking.

"Dit kampioenschap zal een nieuwe standaard worden in de atletiek, met alleen de grootste sterren die strijden om de titel van ultieme kampioen."

Het toernooi duurt drie dagen en voor de eerste editie in Boedapest rekent World Athletics op de deelname van vierhonderd atleten uit zeventig landen. Afgaande op de huidige wereldranglijsten in de atletiek lijken vooralsnog de Nederlandse atleten Femke Bol, Lieke Klaver en Sifan Hassan in aanmerking te komen voor deelname aan het nieuwe toernooi.