Ook als Churandy Martina niet mag meedoen aan Olympische Spelen is hij 'kapot blij'

Sprintveteraan Churandy Martina (40) heeft mogelijk bij de FBK Games de laatste sprint uit zijn carrière gelopen. Bij de FBK Games in Hengelo deed hij zondag mee aan zijn allerlaatste wedstrijd in Nederland. Hij werd negende op de 100 meter.

De op Curaçao geboren Martina hoopt nog mee te mogen doen aan de Olympische Spelen te Parijs. Maandag wordt bekend of de Nederlandse estafettemannen een startbewijs krijgen. Zo ja, dan is Martina van de partij in Frankrijk."Ik heb alles gedaan volgens de regels om erbij te zitten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

"Ik zeg altijd: als je iets doet, geef dan alles. Wanneer je stopt, dan ben je tevreden, dan heb je alles gedaan. Als het komt, ben ik gelukkig. Als ik nu moet stoppen, ben ik kapot blij. Het is een challenge voor mezelf: kan je nog naar de Spelen op je veertigste. Volgens jaar ga ik mijn best doen om terug te zijn hier, dan in het publiek."

Koninklijke onderscheiding

Martina kreeg in Hengelo bij de FBK Games een koninklijke onderscheiding. Dat zag hij niet aankomen. Hij is vereerd, maar aan de andere kant zegt hij: "Ik hou niet van verrassingen. Dan heb ik niet de controle."

Estafette

Martina leek in zijn laatste maanden als prof naast een nieuwe olympische deelname te grijpen doordat hij zich niet individueel had geplaatst en de estafettemannen naast kwalificatie leken te grijpen. Maar door een niet goedgekeurde tijd van oncurrent Botswana denkt Martina maandag alsnog te horen dat hij met de ploeg naar Parijs mag.

Martina hoorde de afgelopen tijd niet bij de snelste vier sprinters van Nederland en zou dus mogelijk genoegen moeten nemen met een reserverol. Daar kan de op Curaçao geboren atleet zich makkelijk in schikken. "Er zijn miljoenen mensen op de wereld en maar 10.000 die naar de Spelen kunnen gaan. Dus het maakt me niet uit hoe ik ga, ik heb hier hard voor gewerkt."