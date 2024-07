'Opgewonden' Femke Bol klaar voor bijzondere wedstrijd: zo laat moet je inschakelen voor de FBK Games

Het belooft een prachtige dag te worden in Hengelo. Op de FBK Games komen zondag nogal wat grote Nederlandse atleten in actie. Onder hen de absolute uitblinkers Femke Bol en Sifan Hassan.

Bol loopt in Hengelo de 400 meter en laat op sociale media weten er zin in te hebben. De wereldkampioen laat weten opgewonden te zijn om voor eigen publiek te mogen lopen. Ze krijgt in haar ace concurrentie van onder meer Lisanne de Witte en Myrthe van der Schoot.

En er is meer te zien in Hengelo. Zo komt aan het einde van de middag Nadine Visser in actie op de 100 meter horden. En het klapstuk van de avond is de 1500 meter met Olympisch kampioene Sifan Hassan. Hieronder vind je het complete programma van vandaag. De wedstrijden zijn live te zien op de site van de FBK Games.

Programma FBK Games

17:27 uur: hinkstapspringen - heren

17:31 uur: kogelstoten - dames - Jessica Schilder

17:34 uur: 100m horden - dames - serie 1 - Nadine Visser

17:39 uur: polsstokhoogspringen - dames

17:44 uur: 100m horden - dames - serie 2

17:57 uur: 1.000m - heren - Niels Laros, Stefan Nillessen

18:07 uur: hoogspringen - heren - Douwe Amels

18:10 uur: 5.000m - heren

18:35 uur: 100m - dames

18:39 uur: discuswerpen - heren

18:47 uur: 800m - dames

18:58 uur: 100m horden - dames, wellicht met Nadine Visser

19:10 uur: 400m - heren - Liemarvin Bonevacia

19:18 uur: 400m - dames - Femke Bol, Lisanne de Witte, Myrthe van der Schoot

19:27 uur: 100m - heren - Raphael Bouju, Churandy Martina

19:40 uur: 1.500m - dames - Sifan Hassan, Maureen Koster, Diane van Es, Marissa Damink

Lieke Klaver

Ook Lieke Klaver komt vandaag in actie, maar niet in Hengelo. De 400-meter specialiste loopt in Parijs tijdens de Diamond League op haar favoriete afstand. Klaver komt om 16.51 uur in actie.

